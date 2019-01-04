Валентин Наливайченко: основа моей президентской программы безопасность и спокойствие украинцев

Об этом Валентин Наливайченко заявил делегатам и участникам всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", которые единогласно проголосовали за его выдвижение кандидатом на пост президента Украины.

"Как для человека, посвятившего себя служению собственному народу в сфере дипломатии и национальной безопасности, спокойствие и безопасность украинского гражданина для меня приоритет из приоритетов. Украинские граждане, дети, женщины, пожилые люди должны быть защищены и обезопасены, где бы они ни находились: на улице, на дороге, или за рубежом. Я верну украинским гражданам спокойствие и безопасность!" – отметил Валентин Наливайченко.

По его словам, "человек, а не президент, депутаты или судьи, должно быть неприкосновенными в Украине и чувствовать себя в безопасности". Наливайченко намерен инициировать существенное повышение сроков наказаний за любые преступления насильственного характера, а особенно за преступления в отношении несовершеннолетних, женщин, стариков и немощных людей. "Насилие должно быть решительно искоренено из нашей повседневной жизни, в какой бы форме оно ни происходило", – убежден он.

Наливайченко также обещает добиться восстановления действия принципа неотвратимости наказания для преступников.

"Ни президент, ни один из представителей власти никогда больше не будет использовать силовиков в борьбе с политическими оппонентами, для давления на частный бизнес, преследований представителей средств массовой информации", – отмечает политик.

"Украинский человек должен быть защищен не только с точки зрения права, безопасности, а также обладать незыблемыми социальными гарантиями", – убежден Наливайченко. Он намерен инициировать принятие Кодекса социальной защиты граждан, который будет обязывать правительство вовремя и в полном объеме выплачивать гражданам достойную зарплату, пенсии, стипендии, социальные выплаты и помощь.