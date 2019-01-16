Кто такой Валентин Наливайченко: биография кандидата в президенты

Экс-глава Службы безопасности Украины стал шестым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины. На выборы Наливайченко выдвигает партия "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Валентина Наливайченко

Родился Валентин Наливайченко 8 июня 1966 года в городе Запорожье.

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Образование – первый курс Харьковского государственного университета, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (диплом по специальности преподаватель и референт-переводчик с английского языка).

Карьеру начал в должности преподавателя русского языка в вузе, далее работал заместителем директора по экономике, маркетингу и менеджменту ООО "Качество".

Посвятил 12 лет дипломатической службе, занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел и дипломатических представительствах Украины за рубежом.

В частности, в 2001-2003 годах работал в Вашингтоне, Генеральный консул посольства Украины в США.

2003-2004 – директор Департамента консульской службы МИД Украины.

2004-2008 – заместитель министра иностранных дел Украины, член Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, глава делегации Украины на переговорах с Еврокомиссией относительно подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии со странами-членами ЕС.

2005 – посол Украины в Беларуси.

Работа в СБУ

В сфере национальной безопасности начал работать в 2006 году и был главой СБУ до 2010 года. В декабре 2009 года по инициативе Наливайченко Украина разорвала протокол о сотрудничестве между СБУ и ФСБ. Когда протокол действовал, представители российской спецслужбы могли свободно находиться и работать на территории Крыма. Этот протокол не соответствовал законодательству Украины. После отставки Наливайченко с должности главы СБУ новые руководители возобновили это соглашение.

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В период пребывания Наливайченко в должности главы СБУ служба уличила в коррупции скандально известного судью Игоря Зварыча и экс-начальника Управления уголовного розыска МВД Украины, генерал-лейтенанта Алексея Пукача, которого спустя несколько лет признали виновным в умышленном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и приговорили к пожизненному заключению.

Ушел с должности СБУ в 2010 году после избрания Виктора Януковича президентом Украины.

В феврале 2014 года Верховная Рада снова назначила Наливайченко главой СБУ. И он снова стал инициатором расторжения международных межведомственных соглашений, заключенных между СБУ и спецслужбами РФ.

Неоднократно выступал за разрыв дипломатических отношений и разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

В начале 2014 года в СБУ провели масштабную "кадровую чистку" среди генералитета и высшего офицерского состава СБУ. Всего было уволено 24 % личного состава службы.

В начале военной агрессии РФ против Украины СБУ обезвредила десятки вражеских диверсионно-разведывательных групп и предотвратила большое количество терактов.

Политическая карьера

В 2010 году вступил в политическую партию "Наша Украина" и был председателем политсовета партии. Через 2 года сложил полномочия председателя политсовета, приостановил членство в "Нашей Украине" и присоединился к партии "УДАР Виталия Кличко".

В 2012 году Наливайченко стал народным депутатом Украины. В 2013 году был участником и соорганизатором политических мероприятий в поддержку заключенной в то время Юлии Тимошенко в Германии.

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Был активным участником Майдана в 2013-2014 годах.

После длительного периода недоразумений с Президентом Украины Петром Порошенко, в 2015 году Верховная Рада отправила Наливайченко в отставку с должности главы СБУ. По информации СМИ, за такое решение депутатам предлагались деньги.

В 2016 году основал Общественно-политическое Движение "Справедливость" и стал председателем этой политической партии.

В 2017 году выступал в защиту экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, которого лишили гражданства и выдворили за пределы государства.

Как лидер партии "Справедливость" Наливайченко поддерживает партнерские отношения с партиями "Батькивщина", "Самопомич", "ДНС", "УКРОП", "Гражданская позиция А. Гриценко".

Главной целью предвыборной программы сам Наливайченко называет "возвращение спокойствия и безопасности украинским гражданам", уничтожение коррупции и жестокое наказание за нее, снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей, внедрение прозрачных конкурсов на государственные должности. Политик также выступает за увеличение срока наказаний за любые преступления насильственного характера, планирует инициировать принятие Кодекса социальной защиты граждан, обязывающего правительство вовремя и в полном объеме выплачивать достойную зарплату, пенсии, стипендии, социальные выплаты и помощь.

Выборы президента 2019: каковы главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы состоятся в Украине 1 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.