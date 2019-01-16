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      Кто такой Валентин Наливайченко: биография кандидата в президенты

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      Кандидат в президенты Валентин Наливайченко: биография
      Кандидат в президенты Валентин Наливайченко: биография / Nalyvaichenko.org

      Экс-глава Службы безопасности Украины стал шестым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины. На выборы Наливайченко выдвигает партия "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Валентина Наливайченко

      Родился Валентин Наливайченко 8 июня 1966 года в городе Запорожье.

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      Образование – первый курс Харьковского государственного университета, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (диплом по специальности преподаватель и референт-переводчик с английского языка).

      Карьеру начал в должности преподавателя русского языка в вузе, далее работал заместителем директора по экономике, маркетингу и менеджменту ООО "Качество".

      Посвятил 12 лет дипломатической службе, занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел и дипломатических представительствах Украины за рубежом.

      В частности, в 2001-2003 годах работал в Вашингтоне, Генеральный консул посольства Украины в США.

      2003-2004 – директор Департамента консульской службы МИД Украины.

      2004-2008 – заместитель министра иностранных дел Украины, член Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, глава делегации Украины на переговорах с Еврокомиссией относительно подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии со странами-членами ЕС.

      2005 – посол Украины в Беларуси.

      Работа в СБУ

      В сфере национальной безопасности начал работать в 2006 году и был главой СБУ до 2010 года. В декабре 2009 года по инициативе Наливайченко Украина разорвала протокол о сотрудничестве между СБУ и ФСБ. Когда протокол действовал, представители российской спецслужбы могли свободно находиться и работать на территории Крыма. Этот протокол не соответствовал законодательству Украины. После отставки Наливайченко с должности главы СБУ новые руководители возобновили это соглашение.

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      В период пребывания Наливайченко в должности главы СБУ служба уличила в коррупции скандально известного судью Игоря Зварыча и экс-начальника Управления уголовного розыска МВД Украины, генерал-лейтенанта Алексея Пукача, которого спустя несколько лет признали виновным в умышленном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и приговорили к пожизненному заключению.

      Ушел с должности СБУ в 2010 году после избрания Виктора Януковича президентом Украины.

      В феврале 2014 года Верховная Рада снова назначила Наливайченко главой СБУ. И он снова стал инициатором расторжения международных межведомственных соглашений, заключенных между СБУ и спецслужбами РФ.

      Неоднократно выступал за разрыв дипломатических отношений и разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

      В начале 2014 года в СБУ провели масштабную "кадровую чистку" среди генералитета и высшего офицерского состава СБУ. Всего было уволено 24 % личного состава службы.

      В начале военной агрессии РФ против Украины СБУ обезвредила десятки вражеских диверсионно-разведывательных групп и предотвратила большое количество терактов.

      Политическая карьера

      В 2010 году вступил в политическую партию "Наша Украина" и был председателем политсовета партии. Через 2 года сложил полномочия председателя политсовета, приостановил членство в "Нашей Украине" и присоединился к партии "УДАР Виталия Кличко".

      В 2012 году Наливайченко стал народным депутатом Украины. В 2013 году был участником и соорганизатором политических мероприятий в поддержку заключенной в то время Юлии Тимошенко в Германии.

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      Был активным участником Майдана в 2013-2014 годах.

      После длительного периода недоразумений с Президентом Украины Петром Порошенко, в 2015 году Верховная Рада отправила Наливайченко в отставку с должности главы СБУ. По информации СМИ, за такое решение депутатам предлагались деньги.

      В 2016 году основал Общественно-политическое Движение "Справедливость" и стал председателем этой политической партии.

      В 2017 году выступал в защиту экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, которого лишили гражданства и выдворили за пределы государства.

      Как лидер партии "Справедливость" Наливайченко поддерживает партнерские отношения с партиями "Батькивщина", "Самопомич", "ДНС", "УКРОП", "Гражданская позиция А. Гриценко".

      Главной целью предвыборной программы сам Наливайченко называет "возвращение спокойствия и безопасности украинским гражданам", уничтожение коррупции и жестокое наказание за нее, снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей, внедрение прозрачных конкурсов на государственные должности. Политик также выступает за увеличение срока наказаний за любые преступления насильственного характера, планирует инициировать принятие Кодекса социальной защиты граждан, обязывающего правительство вовремя и в полном объеме выплачивать достойную зарплату, пенсии, стипендии, социальные выплаты и помощь.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Кандидаты в президенти СБУ Валентин Наливайченко
      Источник: 24 канал
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