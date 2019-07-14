Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко

21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. 24 канал створив низку публікацій про те, якою нерухомістю володіють кандидати у нардепи. У цьому матеріалі читайте про володіння головного комуніста Петра Симоненка, заборонену "Комуністичну партію" якого не зареєструвала ЦВК.

Як Петро Симоненко причетний до парламентських виборів-2019

19 червня "Компартія" подала документи до ЦВК. Там їм відмовили в реєстрації. Попри це, лідер партії Петро Симоненко у Страсбурзі заявив, що вони все одно будуть боротися далі і братимуть участь у виборах.

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КПУ вимагала скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації. Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити такий позов. Колегія суддів пояснила рішення: оскаржена "Компартією" постанова ЦВК відповідає вимогам чинного законодавства України. Зокрема, вона вмотивована наказом Мін'юсту щодо дотримання закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Варто зазначити, що на виборах президента України у 2019 році ЦВК також відмовилася реєструвати кандидатом лідера КПУ Петра Симоненка. Факти про Петра Симоненка Народився у місті Донецьк, двічі одружений. Народний депутат України ІІ-VІІ скликань. В грудні 2012 – жовтні 2014 був членом Комітету ВРУ (VІІ скликання) з питань правової політики. Протягом багатьох скликань був незмінним головою фракції КПУ. Був першим секретарем Центрального Комітету КПУ з червня 1993. Симоненко наполягав на поглибленні економічних стосунків з Росією, Білоруссю та іншими екс-радянськими країнами. Симоненко підтримує входження до Митного союзу та припинення стосунків з МВФ. Він відстоює призупинення процесів євроінтеграції і підтримує позаблоковий статус України. Щодо теми Голодомору, то у 2007 році він сказав, що "не вірить у будь-який навмисний голод для всіх". Думка Симоненка щодо депортації кримських татар схожа до думки щодо Голодомору: за його словами, під час Другої світової війни 20 тисяч кримських татар перейшли на бік нацистів. У 2010 році Симоненко став співавтором законопроекту "Про мови", який гостро розкритикували політики та громадськість.

Петро Симоненко

Декларація Петра Симоненка

Ось таку нерухомість задекларував Петро Симоненко у 2017 році: одна земельна ділянка, дві квартири, один офіс, та одна оренда квартири. Частина із зазначених об'єктів зареєстровані на його родичів.

► Земельна ділянка площею у 1200 квадратних метрів у селі Проців Київської області без вказаної вартості; власник – Петро Симоненко.

► Квартира у Києві площею у 220 метрів квадратних та ціною в 2 109 008 гривень. Квартира у спільній власності самого Петра Симоненка, його першої дружини Світлани Симоненко та сина від першого шлюбу Костянтина Симоненка.

► Квартира у Києві площею у 74,31 квадратних метра у спільній власності другої дружини Оксани Ващенко, ймовірно, її батька Миколи Ващенка та, ймовірно, її родичів Людмили Ващенко та Костянтина Ващенка.

► Офіс у Києві площею 165,7 квадратних метра у власності дружини Оксани Ващенко. Вартість офісу станом на час набуття 489600 гривень.

► Оренда квартири у Києві площею 160 метрів квадратних. Оренда записана на юридичну особу ТОВ "Тандем Будінвест", зареєстровану в Україні.

Прихована нерухомість

Програма "Гроші" на телеканалі "1+1" весною 2018 року опублікувала розслідування про нерухомість Петра Симоненка. Журналісти показали, що комуніст живе у закритому привілейованому містечку на околиці села Березівка, що розташоване в 20 кілометрах від Києва. Саме тут проводила обшуки СБУ.

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Це місце є популярним серед відомих людей, наприклад там є будинок і співачки Ірини Білик. За словами журналістів, котедж Симоненка є найбільш розкішним. До того ж, головний комуніст має біля будинку ще й власне озеро у вигляді серця.



Котедж Симоненка на околиці села Березівка



Озеро біля будинку у формі серця



Котедж вважається найбільш розкішним у районі

У такому селі недорогий котедж коштує 300 тисяч доларів. І хоч за декларацією Симоненка і так більшість нерухомості оформлена на рідню, цей маєток в селі Березівка також офіційно зареєстрований на тещу Симоненка – Людмилу Ващенко.



Заміський будинок записаний на тещу Симоненка по другій дружині



У такому селі недорогий котедж коштує 300 тисяч доларів

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Сам Петро Симоненко зазначив, що буває в цьому будинку тільки на свята.

Відео: розслідування програми "Гроші"

Коли і чому в Україні заборонили КПУВперше КПУ заборонили 30 серпня 1991 року указом президії Верховної Ради "Про заборону діяльності Компартії України". У жовтні 1993 року КПУ знову повернулася в українську політику. З того часу її незмінним лідером був Петро Симоненко.



У повному складі фракція КПУ голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після Революції Гідності деякі представники КПУ брали активну участь у виступах на Сході та Півдні України проти Майдану і нової влади. Вони відстоювали зближення з Росією, входження в Митний союз та були проти євроінтеграції.



Все це дало підставу виконувачу обов'язків президента Олександру Турчинову підняти питання про заборону діяльності цієї партії. У 2015 році прийняли закон про декомунізацію. Після цього Міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь в українській політиці. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.



Коли відбудуться парламентські вибори – інфографіка

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