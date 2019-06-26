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      Суд ухвалив рішення щодо участі у виборах до Ради "Комуністичної партії"

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      "Комуністичну партію" наразі не допускають до виборів в Україні
      "Комуністичну партію" наразі не допускають до виборів в Україні / "Українська правда"

      Позов "Комуністичної партії України" апеляційний суд 26 червня відхилив. КПУ вимагала скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації партії на позачергових виборах до Верховної Ради.

      Позов КПУ Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити, постанова ЦВК від 22 червня про відмову в реєстрації партії на позачергових виборах до Верховної Ради залишається чинною. Про це мовиться у повідомленні на сайті суду.

      Читайте також: Верховний суд підтримав рішення ЦВК не реєструвати Онищенка

      26 червня колегія суддів відмовила КПУ і пояснила рішення: оскаржена "Компартією" постанова ЦВК відповідає вимогам чинного законодавства України. А відмова ЦВК вмотивована – наказом Мін'юсту щодо дотримання закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

      До слова, на виборах президента України у 2019 році ЦВК також відмовилася реєструвати кандидатом лідера КПУ Петра Симоненка.

      Як і чому в Україні заборонили КПУ? 30 серпня 1991 року "Комуністичну партію України" заборонили вперше – указом президії Верховної Ради "Про заборону діяльності Компартії України". Та вже у жовтні 1993 КПУ офіційно повернулась на політичну мапу України. Відтоді її незмінним лідером був Петро Симоненко.

      Фракція КПУ у Раді у повному складі голосувала за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Після перемоги Євромайдану окремі представники "Компартії" брали активну участь у виступах на Сході та Півдні України проти Майдану і нової влади. Це дало підставу виконувача обов'язків президента Олександру Турчинову підняти питання про заборону діяльності цієї партії.

      У 2015 році прийняли закон про декомунізацію. А далі міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. У січні 2016 році це підтвердив і Вищий адміністративний суд.

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Судді КПУ ЦВК Петро Симоненко
      Джерело: 24 канал
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