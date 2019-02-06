Комуніст Симоненко подав позов проти ЦВК: суд не задовольнив його прохання

Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у позові лідеру Комуністичної партії Петра Симоненка до Центральної виборчої комісії через відмову реєструвати його кандидатом у президенти України.

Симоненко та Компартія України вимагали скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації його кандидатом на виборах президента від КПУ, пише "Інтерфакс-Україна".

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Симоненко хотів, щоб ЦВК повторно розглянула документи й зареєструвала його кандидатом у президенти України. Однак суд вирішив відмовити йому.

29 січня Петро Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом в президенти як висуванець від забороненої в Україні Комуністичної партії.

Однак вже 2 лютого Центральна виборча комісія відмовила Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти. Таке рішення одноголосно підтримали усі 16 членів комісії. Петро Симоненко може йти на вибори президента лише як самовисуванець. Діяльність комуністичної партії України підпадає під дію закону про декомунізацію, тому вона не має права висувати своїх кандидатів на пост глави держави.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років.

Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

За останніми даними, вже понад 50 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. 26 з них вже офіційно зареєстрували.



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