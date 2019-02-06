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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Коммунист Симоненко подал иск против ЦИК: суд не удовлетворил его просьбу

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      Коммунист Симоненко подал иск против ЦИК: суд не удовлетворил его просьбу
      Коммунист Симоненко подал иск против ЦИК: суд не удовлетворил его просьбу / Фото из открытых источников

      Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в иске лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко к Центральной избирательной комиссии за отказ регистрировать его кандидатом в президенты Украины.

      Симоненко и Компартия Украины требовали отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации его кандидатом на выборах президента от КПУ, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Симоненко хотел, чтобы ЦИК повторно рассмотрела документы и зарегистрировала его кандидатом в президенты Украины. Однако суд решил отказать ему.

      29 января Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как самовыдвиженец от запрещенной в Украине Коммунистической партии.

      Однако уже 2 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты. Такое решение единогласно поддержали все 16 членов комиссии. Петр Симоненко может идти на выборы президента как самовыдвиженец. Деятельность коммунистической партии Украины подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому она не имеет права выдвигать своих кандидатов на пост главы государства.

      Что известно о выборах Президента Украины 2019 года?
      Украинцы будут выбирать главы государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этой должности не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. По последним данным, уже более 50 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. 26 из них уже официально зарегистрировали.

      вибори президента україни 2019
      Выборы президента Украины 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Декоммунизация Петр Симоненко Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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