Квартира за 3 мільйони на саму зарплату: що відомо про нерухомість Андрія Білецького

Андрій Білецький – засновник полку "Азов" та лідер політичної партії "Національний корпус" є народним депутатом 8-го скликання. На дочасні парламентські вибори 2019 він йде під другим номером у списку партії "Свобода". 24 канал продовжує серію публікацій про нерухомість потенційних народних депутатів Верховної Ради нового скликання.

Донедавна Андрій Білецький був власником нерухомості у Харкові, та в 2015 році у декларації його дружини з'явилась інформація про покупку елітної квартири майже у центрі Києва.

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Які деталі такої неоднозначної покупки, а також, що відомо про нерухомість Андрія Білецького – далі у матеріалі.

Що у декларації Білецького

Чинний нардеп та екс-командир полку "Азов" придбав нерухомість в столиці і став киянином. В його декларації про доходи за 2014 рік, цієї квартири вказано не було.

Повна декларація про доходи Андрія Білецького тут.

Квартира розташована на проспекті Лобановського, поруч – Байкове кладовище та палац "Україна". Цей будинок належить до першої черги житлового комплексу "Ново-Деміївський", який був введений в експлуатацію у 2011-2013 роках.



До 2014 року Білецький мешкав у Харкові

Скільки коштує житло у цьому комплексі?

Середня ціна квартири у "Ново-Деміївському", розмір якої близько 80 квадратних метрів коливається від 90 до 130 тисяч доларів США, а це близько 3 мільйонів гривень.



Квартира, у якій мешкає сім'я Андрія Білецького у Києві

Зв'язок між покупкою квартири та трагедією у Дебальцево

Білецькі придбали житло 21 січня 2015 року. У ті дні на сході України розгорталася масштабна трагедія: російсько-окупаційні війська намагалися оточити угруповання українських військ в районі Дебальцева.

Щоб прояснити джерело походження коштів для покупки цієї квартири журналісти звернулись до прес-служби "Азову", на що отримали таку відповідь:

Нова квартира куплена за рахунок продажу харківської нерухомості і накопичень подружжя за минулі роки. Дружина ж працювала до 2014 року, були заощадження,

– пояснили у прес-службі.

Сам Андрій Білецький декларував, що усі ці роки жив на саму лише депутатську запрлату – 49 тисяч гривень у рік.

На дочасні парламентські вибори 2019 Андрій Білецький йде у списку Всеукраїнського об'єднання "Свобода" на чолі з Олегом Тягнибоком. Третій номер у списку об'єднаних націоналістів – Дмитро Ярош.



Перша п'ятірка ВО "Свобода" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019



Головні дати позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року: інфографіка 24 каналу

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