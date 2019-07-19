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      Квартира за 3 мільйони на саму зарплату: що відомо про нерухомість Андрія Білецького

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      Нерухомість Білецького – квартира в Києві, чим володіє кандидат
      Нерухомість Білецького – квартира в Києві, чим володіє кандидат / 24 канал

      Андрій Білецький – засновник полку "Азов" та лідер політичної партії "Національний корпус" є народним депутатом 8-го скликання. На дочасні парламентські вибори 2019 він йде під другим номером у списку партії "Свобода". 24 канал продовжує серію публікацій про нерухомість потенційних народних депутатів Верховної Ради нового скликання.

      Донедавна Андрій Білецький був власником нерухомості у Харкові, та в 2015 році у декларації його дружини з'явилась інформація про покупку елітної квартири майже у центрі Києва.

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      Які деталі такої неоднозначної покупки, а також, що відомо про нерухомість Андрія Білецького – далі у матеріалі.

      Що у декларації Білецького

      Чинний нардеп та екс-командир полку "Азов" придбав нерухомість в столиці і став киянином. В його декларації про доходи за 2014 рік, цієї квартири вказано не було.

      Повна декларація про доходи Андрія Білецького тут.

      Квартира розташована на проспекті Лобановського, поруч – Байкове кладовище та палац "Україна". Цей будинок належить до першої черги житлового комплексу "Ново-Деміївський", який був введений в експлуатацію у 2011-2013 роках.

      До 2014 року Білецький мешкав у Харкові
      До 2014 року Білецький мешкав у Харкові

      Скільки коштує житло у цьому комплексі?

      Середня ціна квартири у "Ново-Деміївському", розмір якої близько 80 квадратних метрів коливається від 90 до 130 тисяч доларів США, а це близько 3 мільйонів гривень

      Квартира, у якій мешкає сім'я Андрія Білецького в Києві
      Квартира, у якій мешкає сім'я Андрія Білецького у Києві

      Зв'язок між покупкою квартири та трагедією у Дебальцево

      Білецькі придбали житло 21 січня 2015 року. У ті дні на сході України розгорталася масштабна трагедія: російсько-окупаційні війська намагалися оточити угруповання українських військ в районі Дебальцева.

      Щоб прояснити джерело походження коштів для покупки цієї квартири журналісти звернулись до прес-служби "Азову", на що отримали таку відповідь:

      Нова квартира куплена за рахунок продажу харківської нерухомості і накопичень подружжя за минулі роки. Дружина ж працювала до 2014 року, були заощадження,
      – пояснили у прес-службі.

      Сам Андрій Білецький декларував, що усі ці роки жив на саму лише депутатську запрлату – 49 тисяч гривень у рік.

      На дочасні парламентські вибори 2019 Андрій Білецький йде у списку Всеукраїнського об'єднання "Свобода" на чолі з Олегом Тягнибоком. Третій номер у списку об'єднаних націоналістів – Дмитро Ярош.

      Свобода список вибори Білецький Ярош Тягнибок інфографіка
      Перша п'ятірка ВО "Свобода" на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 

      вибори парлментські вибори 2019 календар дати інфографіка
      Головні дати позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Білецький Новини нерухомості Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Елітна нерухомість Новини нерухомості України ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
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