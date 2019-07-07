Особняк у Грузії та будинок матері під Києвом: якою нерухомістю володіє Міхеїл Саакашвілі

Останні місяці виявилися дуже насиченими для екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі. Йому повернули українське громадянство, тож він захотів стати нардепом Верховної Ради. Після низик відмов та судової тяганини Саакашвілі все ж таки йде до нового парламенту з партією "Рух нових сил".

Журналісти 24 каналу з'ясували, де поселився Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну та які статики залишилися у Грузії – ми продовжуємо серію публікацій про нерухомість лідерів політсил, які беруть участь у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

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Саакашвілі та українська політика

Міхеїл Саакашвілі є надзвичайно яскравою особистістю, його політична кар'єра почалася у рідній Грузії. Там він швидко здобув прихильність народу, адже своїм прикладом він закликав членів уряду погодитися на конфіскацію захмарних статків у самих себе.

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Спочатку Саакашвілі був депутатом, потім представником Грузії в ПАРЄ, міністром юстиції та двічі був президентом країни. А реформи, що він впровадив називають "грузинським дивом". Під час Помаранчевої Революції у 2004 році Саакашвілі приїхав до України. Тоді він підтримав Віктора Ющенка.

Після того, як сплив другий термін його президентства у Грузії, а нова влада звинуватила його у фінансових махінаціях – Саакашвілі знову приїхав в Україну. Посприяла цьому і Революція Гідності, під час якої він повернувся на український Майдан. А після успіху Революції почав створювати "українське диво".



Саакашвілі під час Революції гідності

В Україні Саакашвілі спочатку став радником Порошенка, а потім п'ятий президент надав йому українське громадянство та зробив очільником Одеської облдержадміністрації.

Цікаво, що Порошенко та Саакашвілі були знайомі ще з років навчання в КНУ імені Шевченка. Однак після відставки з посту губернатора Одещини та їдких закидів на адресу Порошенка і його оточення у липні 2017-го Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Тоді в Адміністрації Порошенка аргументували таке рішення тим, що Саакашвілі, нібито, приховав інформацію про кримінальні провадження, відкриті проти нього у Грузії.

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Діяльність Саакашвілі в Україні: інфографіка 24 каналу

Згідно з останньою електронною декларацією, що була подана ще у 2016 році, напередодні участі у парламентських виборах Міхеїл Саакашвілі володіє такою нерухомістю:

• земельними ділянками у Грузії площею 6820 та 500 квадратних метрів;

• квартирою у Грузії площею 280 квадратних метрів;

• житловим будинком у Грузії на 97 квадратних метрів;

• кімнатою в Одесі площею 54 квадратних метри.

Відомо, що наразі Саакашвілі живе у просторому будинку, що купила його мати Гіулі Аласанія. Цей будинок розташований під Києвом, в елітному селищі Лісники.

Там і досі тривають ремонтні роботи, що почалися 2 з половиною роки тому і зараз готово лише 120 квадратних метрів. До слова, вся ділянка площею 550 квадратних метрів коштує орієнтовно 25-30 тисяч доларів.



Будинок Саакашвілі у селищі Лісники / Кадр з відео

Колишній очільник Одеської ОДА в інтерв'ю журналістам зізнався, що за 25 років у політиці нічого не заробив, і цей будинок – найкраще, що він побудував. Крім того, Саакашвілі спростував інформацію, що володіє двома квартирами в США – у Брукліні та Маямі, і що їх зареєстровано також на його маму.

Варто додати, що нещодавно Саакашвілі сам показав журналістам свій маєток, влаштувавши справжню екскурсію. В одноповерховому особняку є вітальня, дві спальні та ванні кімнати.

Як виглядає будинок Міхеїла Саакашвілі під Києвом: дивіться фото

Будинок Міхеїла Саакашвілі під Києвом

Однак у грузинського політика залишився ще й будинок у столиці Грузії Тбілісі. І виглядає він дуже і дуже скромно.



Будинок Саакашвілі у Грузії / Фото: agenda.ge

Як сказав Саакашвілі в одному з інтерв'ю, будинок не великий, але територія вщент засаджена виноградниками. У 2013 році третій президент України Віктор Ющенко навіть допомагав Міхеїлу Саакашвілі збирати там врожай і вичавлювати з нього вино.



Ющенко та Саакашвілі у будинку в президента Грузії в Тбілісі / Фото: Facebook/ SaakashviliMikheil

За словами Саакашвілі, саме за цим будинком він найбільше сумує, зокрема, й через те, що там у підвалі залишилися глечики з вином.

Ющенко та Саакашвілі збирають врожай винограду у Грузії

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