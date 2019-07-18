Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука

У неділю 21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Журналісти 24 каналу продовжують серію публікацій про нерухомість кандидатів у народні депутати. Далі у матеріалі розповідаємо про лідера партії "Голос" – Святослава Вакарчука.

Вакарчук балотується в Раду уже не вперше. У 2007-му він пройшов у парламенту у списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона". 16 грудня 2008 року музикант добровільно склав депутатські повноваження і пояснив це рішення тим, що "не хотів втратити себе".

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На позачергових парламентських виборах 2019 Вакарчук спробує знову стати народним депутатом, тепер уже на чолі заснованої ним нової політичної партії "Голос".

Що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука, чи оприлюднив він декладацію про доходи – читайте далі у матеріалі.

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З відкритих джерел відомо, що лідер партії "Голос" володіє квартирами у Києві та, ймовірно, має будинок за містом. Про це сам Вакарчук розповідав у кількох інтерв'ю.

Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю в багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було,

– так розповідав сам Вакарчук.



Вакарчук має дві квартири у Києві / Фото: Facebook Святослава Вакарчука

Декларація Святослава Вакарчука

Офіційної інформації про доходи Вакарчука на офіційному сайті НАЗК немає.

Проте відомо, що свого часу музикант мешкав на вулиці Антоновича у центрі Києва.



Квартира Вакарчука у самому центрі Києва поруч із зірковими сусідами

Трохи згодом, у 2016 році в мережі з'явилась інформація, що Вакарчук переїхав у дворівневі апартаменти знову на останньому поверсі житлового комплексу на вулиці Московській у Печерському районі Києва.



Нове помешкання Вакарчука на вулиці Московській у Києві

Де живе Вакарчук

Одразу після того, як лідер "Океану Ельзи" заявив про те, що має намір йти у Раду, він зареєстрував свій акаунт у соцмережі Instagram. І однією із перших публікацій вже кандидата у нардепи було фото, де він на ґанку, скоріш за все, власного будинку займається йогою.



Святослав Вакарчук у себе вдома / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Це й справді може бути його житло, адже у одному із нещодавніх інтерв'ю Вакарчук ділився про те, що його кіт на ім'я Северин чудово себе почуває. Як бачимо – на фото він також є.

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