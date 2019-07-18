21:44
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука

      742 Читать новость на русском
      Що відомо про нерухомість Вакарчука – де живе Вакарчук
      Що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука / 24 канал

      У неділю 21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Журналісти 24 каналу продовжують серію публікацій про нерухомість кандидатів у народні депутати. Далі у матеріалі розповідаємо про лідера партії "Голос" – Святослава Вакарчука.

      Вакарчук балотується в Раду уже не вперше. У 2007-му він пройшов у парламенту у списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона". 16 грудня 2008 року музикант добровільно склав депутатські повноваження і пояснив це рішення тим, що "не хотів втратити себе".

      Дізнайтесь більше: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      На позачергових парламентських виборах 2019 Вакарчук спробує знову стати народним депутатом, тепер уже на чолі заснованої ним нової політичної партії "Голос".

      Що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука, чи оприлюднив він декладацію про доходи – читайте далі у матеріалі.

      Актуально: Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій 

      З відкритих джерел відомо, що лідер партії "Голос" володіє квартирами у Києві та, ймовірно, має будинок за містом. Про це сам Вакарчук розповідав у кількох інтерв'ю.

      Я досить скромна людина в побуті. Я мешкаю в багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було,
      – так розповідав сам Вакарчук.

      Святослав Вакарчук партія Голос
      Вакарчук має дві квартири у Києві / Фото: Facebook Святослава Вакарчука

      Декларація Святослава Вакарчука

      Офіційної інформації про доходи Вакарчука на офіційному сайті НАЗК немає.

      Проте відомо, що свого часу музикант мешкав на вулиці Антоновича у центрі Києва.

      Квартира Вакарчука у самому центрі Києва поруч із зірковими сусідами
      Квартира Вакарчука у самому центрі Києва поруч із зірковими сусідами 

      Трохи згодом, у 2016 році в мережі з'явилась інформація, що Вакарчук переїхав у дворівневі апартаменти знову на останньому поверсі житлового комплексу на вулиці Московській у Печерському районі Києва.

      Нове помешкання Вакарчука на вулиці Московській у Києві
      Нове помешкання Вакарчука на вулиці Московській у Києві

      Де живе Вакарчук

      Одразу після того, як лідер "Океану Ельзи" заявив про те, що має намір йти у Раду, він зареєстрував свій акаунт у соцмережі Instagram. І однією із перших публікацій вже кандидата у нардепи було фото, де він на ґанку, скоріш за все, власного будинку займається йогою.

      Святослав Вакарчук будинок дім
      Святослав Вакарчук у себе вдома / Фото:       instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

      Це й справді може бути його житло, адже у одному із нещодавніх інтерв'ю Вакарчук ділився про те, що його кіт на ім'я Северин чудово себе почуває. Як бачимо – на фото він також є.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Een bericht gedeeld door Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk) op

      Читайте також: З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат

      партія голос Вакарчук вписок вибори інфографіка
      Хто увійшов у першу п'ятірку партії "Голос": інфографіка 24 каналу

      парламентські вибори 21 липня календар дати інфографіка
      Головні дати позачергових парламентських виборів 2019: інфографіка 24 каналу

      Дізнайтесь більше про елітну нерухомість кандидатів депутати Верховної Ради

      Читайте також:
      blog_ava
      Померла видатна українська актриса Валентина Зимня
      сьогодні
      3326
      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Елітна нерухомість Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      сьогодні , 21:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      Анастасія Кушпіт 81
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 17:58 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      62308
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      953
      Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука
      сьогодні , 20:31 Дві квартири та будинок під Києвом: що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука
      Олена Кандяк 741
      Чем закончатся выборы в Харькове: мажоритарщики "ЗеКоманды" рушат монополию "регионалов"
      сьогодні , 20:21 Чем закончатся выборы в Харькове: мажоритарщики "ЗеКоманды" рушат монополию "регионалов"
      480
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук