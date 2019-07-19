5 квартир в Росії та величезний маєток у Конча-Заспі: якою нерухомістю володіє Вадим Новинський

► Земельна ділянка площею 20 метрів квадтраних в Козині. Оренда на юрудичну особу ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ".

Що відомо про нерухоме майно Новинського в Росії?

Вадим Новинський станом на 2017 рік став одним із лідерів у категорії володіння закордонною нерухомітю, підрахували журналісти Bihus.info.



Новинський – лідер у володінні закордонною нерухомістю / Bihus.info 2017 рік

За 2018 рік Новинський задекларував таку нерухомість в Росії:

► Квартира в Росії площею 181,4 квадратних метра. Вартість – не вказана. Записана на Вадима Новинського.

► Квартира в Росії площею 404,7 квадратних метра у власності Вадима Новинського. Вартість також не вказана.

► Гараж в Росії площею 51,2 квадратних метра. Перебуває у спільній власності, частина – у Вадима Новинського.

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► Земельна ділянка площею 27 259 квадратних метра в Росії у власності дружини Марії Новинської. Вартість – невідома.

► Земельна ділянка площею 14 151 квадтраних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

► Земельна ділянка площею 16 469 квадратних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

► Інше нежитлове приміщення площею 452,8 квадратних метра в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

► Квартира в Росії площею 55 метрів квадратних у власності дружини. Вартість – невідома.

► Квартира в Росії площею 171,2 квадратних метра записана на дочку Вікторію Новинську. Вартість – не вказана.

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► Квартира в Росії площею 184 квадратних метрів зареєстрована на дочку Вікторію. Вартість – не вказана.

► Земельна ділянка в Росії площею 50 400 квадратних метрів у власності дружини Марії Новинської.

► Гараж в Росії площею 27,5 квадратних метра. Перебуває у спільній власності. Один із власників – Вадим Новинський.

Елітний житловий будинок в Козині

Маєток, який орендує Новинський в Конча-Заспі (Козин), він викупив у теперішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці, пишуть "Наші гроші" в розслідуванні про статки Юлії Тимошенко.



Маєток Новинського у Конча-Заспі поряд з будинком Тимошенко / Скріншот

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Як пише "Народна правда", маєток в декларації Новинського з'явився в 2017 році. Будинок записаний на ТОВ "ЛС Проперті", ця фірма придбала маєток у квітні 2017 року. Раніше ця нерухомість належала Оксані Палиці – дружині Ігоря Палиці.

У компанії ТОВ "ЛС Проперті" Новинський і орендує цей маєток. Компанія ж була створена за кілька місяців до придбання нерухомості. Засновник компанії – кіпрська фірма "ЛОПЕСТО КОНСАЛТІНГ ЛТД", бенефіціаром якої є киянин Дмитро Єлтишев. У його володінні є кілька компаній, які зареєстровані за однією адресою і мають спільні номери телефонів. Перед однією з компаній Єлтишева – Vemorsita Holdings Ltd Вадим – Новинський задекларував зобов'язання у 11 572 981 євро.

Єлтишев – керівник фірми ТОВ "ТФФ "САНТИС", власником якої офіційно є Вадим Новинський. Зрештою, Єлтишев з 2010 року працює в ПАТ "Смарт-Холдинг", яке станом на травень 2018 року належало Новинському.



Маєток Новинського у Конча-Заспі – на фото з білим дахом / Кадр з відео



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