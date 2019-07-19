5 квартир в Росії та величезний маєток у Конча-Заспі: якою нерухомістю володіє Вадим Новинський
21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Журналісти 24 каналу попрацювали над серією про те, якою нерухомістю володіють кандидати у народні депутати Верховної Ради 9 скликання. У цьому матеріалі читайте про володіння кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.
Хто такий Вадим Новинський?
Вадим Новинський балотується у нардепи від "Опозиційного блоку" в одномандатному виборчому окрузі №57 в Донецькій області.
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Новинський був нардепом VІІ та VІІІ скликань. З 2018 року займав посаду голови фракції "Опозиційний блок" у Раді. Був головою підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету ВРУ з питань культури і духовності.
Вадим Новинський
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Скандальні факти про Новинського:
- До 2012 року був громадянином Росії. У 2012 отримав громадянство України за наказом тодішнього президента Віктора Януковича.
- Прихильник впливу РПЦ на українську церкву. Був проти створення незалежної ПЦУ.
- Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
- Фігурує у п'яти антикорупційних розслідуваннях.
- За перший рік роботи в парламенті VІІІ скликання заробив 107 мільйонів гривень. У 2018 вже 458 мільйонів гривень (+328%). Найбільша частка (71%) в доходах у Новинського – дивіденди.
- Кількість компаній з 2015 року, де Новинський є бенефіціаром, зросла з 81 до 111.
- За версією журналу Forbes, 2019 року в оновлений рейтинг найбагатших людей світу власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський з 1 мільярдом доларів посів 2057 місце. До слова, він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.
- Хотів скасувати новостворений закон про мову. Ламаною українською на погоджувальній раді він пояснив, що вважає його неконституційним.
Скандальні депутати від "Опозиційного блоку", які знову балотуються в нардепи / Інфографіка: 24 канал
Декларація Новинського
В декларації Новинського за 2018 рік записано чимало нерухомості: 2 квартири та 2 офіси в Києві, 4 земельні ділянки та житловий будинок в Козині Київської області. А також 5 квартир, 2 гаражі, одне нежитлове приміщення та 4 земельні ділянки в Росії. Частина майна записана на його дружину та одну з дочок.
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Нерухомість Вадима Новинського в Україні:
► Квартира у Києві площею 135,7 квадратних метра. Вартість набуття – 3 186 000 гривень. Записана на Вадима Новинського.
► Квартира в Києві площею 666,7 квадратних метра. Вартість на час набуття – 7 113 840 гривень. Власником є Вадим Новинський.
► Земельна ділянка в Козині Київської області площею 1450 метрів квадратних, а вартістю 427 000 гривень на момент набуття. У власності Вадима Новинського.
► Земельна ділянка в Козині Київської області площею 807 метрів квадратних, вартість – 253 000 гривень. Також у власності Вадима Новинського.
► Офіс у Києві площею 458 квадратних метрів. Оренда записана на юридичну особу, зареєстровану в Україні як ТОВ "Поділ 2000". Вартість оренди – невідома.
► Офіс у Києві площею 157,3 квадратних метра. Оренда записана на юридичну особа, зареєстровану в Україні як ТОВ "Поділ-2000".
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► Житловий будинок в Козині Київської області площею 1839,7 квадратних метра. Оренда записана на юридична особа, зареєстровану в Україні як ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ". Вартість оренди – невідома.
► Земельна ділянка площею 20 метрів квадтраних в Козині. Оренда на юрудичну особу ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ".
Що відомо про нерухоме майно Новинського в Росії?
Вадим Новинський станом на 2017 рік став одним із лідерів у категорії володіння закордонною нерухомітю, підрахували журналісти Bihus.info.
Новинський – лідер у володінні закордонною нерухомістю / Bihus.info 2017 рік
За 2018 рік Новинський задекларував таку нерухомість в Росії:
► Квартира в Росії площею 181,4 квадратних метра. Вартість – не вказана. Записана на Вадима Новинського.
► Квартира в Росії площею 404,7 квадратних метра у власності Вадима Новинського. Вартість також не вказана.
► Гараж в Росії площею 51,2 квадратних метра. Перебуває у спільній власності, частина – у Вадима Новинського.
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► Земельна ділянка площею 27 259 квадратних метра в Росії у власності дружини Марії Новинської. Вартість – невідома.
► Земельна ділянка площею 14 151 квадтраних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.
► Земельна ділянка площею 16 469 квадратних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.
► Інше нежитлове приміщення площею 452,8 квадратних метра в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.
► Квартира в Росії площею 55 метрів квадратних у власності дружини. Вартість – невідома.
► Квартира в Росії площею 171,2 квадратних метра записана на дочку Вікторію Новинську. Вартість – не вказана.
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► Квартира в Росії площею 184 квадратних метрів зареєстрована на дочку Вікторію. Вартість – не вказана.
► Земельна ділянка в Росії площею 50 400 квадратних метрів у власності дружини Марії Новинської.
► Гараж в Росії площею 27,5 квадратних метра. Перебуває у спільній власності. Один із власників – Вадим Новинський.
Елітний житловий будинок в Козині
Маєток, який орендує Новинський в Конча-Заспі (Козин), він викупив у теперішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці, пишуть "Наші гроші" в розслідуванні про статки Юлії Тимошенко.
Маєток Новинського у Конча-Заспі поряд з будинком Тимошенко / Скріншот
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Як пише "Народна правда", маєток в декларації Новинського з'явився в 2017 році. Будинок записаний на ТОВ "ЛС Проперті", ця фірма придбала маєток у квітні 2017 року. Раніше ця нерухомість належала Оксані Палиці – дружині Ігоря Палиці.
У компанії ТОВ "ЛС Проперті" Новинський і орендує цей маєток. Компанія ж була створена за кілька місяців до придбання нерухомості. Засновник компанії – кіпрська фірма "ЛОПЕСТО КОНСАЛТІНГ ЛТД", бенефіціаром якої є киянин Дмитро Єлтишев. У його володінні є кілька компаній, які зареєстровані за однією адресою і мають спільні номери телефонів. Перед однією з компаній Єлтишева – Vemorsita Holdings Ltd Вадим – Новинський задекларував зобов'язання у 11 572 981 євро.
Єлтишев – керівник фірми ТОВ "ТФФ "САНТИС", власником якої офіційно є Вадим Новинський. Зрештою, Єлтишев з 2010 року працює в ПАТ "Смарт-Холдинг", яке станом на травень 2018 року належало Новинському.
Маєток Новинського у Конча-Заспі – на фото з білим дахом / Кадр з відео
Головні дати позачергових парламентських виборів в Україні – інфографіка 24 каналу
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