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      5 квартир в Росії та величезний маєток у Конча-Заспі: якою нерухомістю володіє Вадим Новинський

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      Нерухомість Новинського
      Нерухомість Новинського / Колаж 24 каналу

      21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Журналісти 24 каналу попрацювали над серією про те, якою нерухомістю володіють кандидати у народні депутати Верховної Ради 9 скликання. У цьому матеріалі читайте про володіння кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

      Хто такий Вадим Новинський? 

      Вадим Новинський балотується у нардепи від "Опозиційного блоку" в одномандатному виборчому окрузі №57 в Донецькій області. 

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      Новинський був нардепом VІІ та VІІІ скликань. З 2018 року займав посаду голови фракції "Опозиційний блок" у Раді. Був головою підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету ВРУ з питань культури і духовності.

      новинський
      Вадим Новинський

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      Скандальні факти про Новинського: 

      1. До 2012 року був громадянином Росії. У 2012 отримав громадянство України за наказом тодішнього президента Віктора Януковича. 
         
      2. Прихильник впливу РПЦ на українську церкву. Був проти створення незалежної ПЦУ.
      3. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
      4. Фігурує у п'яти антикорупційних розслідуваннях.
      5. За перший рік роботи в парламенті VІІІ скликання заробив 107 мільйонів гривень. У 2018 вже 458 мільйонів гривень (+328%). Найбільша частка (71%) в доходах у Новинського – дивіденди. 
         
      6. Кількість компаній з 2015 року, де Новинський є бенефіціаром, зросла з 81 до 111.
      7. За версією журналу Forbes, 2019 року в оновлений рейтинг найбагатших людей світу власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський з 1 мільярдом доларів посів 2057 місце. До слова, він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.
      8. Хотів скасувати новостворений закон про мову. Ламаною українською на погоджувальній раді він пояснив, що вважає його неконституційним.

      кандидати у депутати часів януковича інфографіка

      Скандальні депутати від "Опозиційного блоку", які знову балотуються в нардепи / Інфографіка: 24 канал

      Декларація Новинського

      В декларації Новинського за 2018 рік записано чимало нерухомості: 2 квартири та 2 офіси в Києві, 4 земельні ділянки та житловий будинок в Козині Київської області. А також 5 квартир, 2 гаражі, одне нежитлове приміщення та 4 земельні ділянки в Росії. Частина майна записана на його дружину та одну з дочок.

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      Нерухомість Вадима Новинського в Україні:

      ► Квартира у Києві площею 135,7 квадратних метра. Вартість набуття – 3 186 000 гривень. Записана на Вадима Новинського.

      ► Квартира в Києві площею 666,7 квадратних метра. Вартість на час набуття – 7 113 840 гривень. Власником є Вадим Новинський.

      ► Земельна ділянка в Козині Київської області площею 1450 метрів квадратних, а вартістю 427 000 гривень на момент набуття. У власності Вадима Новинського.

      ► Земельна ділянка в Козині Київської області площею 807 метрів квадратних, вартість – 253 000 гривень. Також у власності Вадима Новинського.

      ► Офіс у Києві площею 458 квадратних метрів. Оренда записана на юридичну особу, зареєстровану в Україні як ТОВ "Поділ 2000". Вартість оренди – невідома.

      ► Офіс у Києві площею 157,3 квадратних метра. Оренда записана на юридичну особа, зареєстровану в Україні як ТОВ "Поділ-2000".

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      ► Житловий будинок в Козині Київської області площею 1839,7 квадратних метра. Оренда записана на юридична особа, зареєстровану в Україні як ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ". Вартість оренди – невідома.

      ► Земельна ділянка площею  2230 метрів квадратних в Козині. Оренда записана на юридичну особу, зареєстровану в Україні як "ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ".

      ► Земельна ділянка площею 20 метрів квадтраних в Козині. Оренда на юрудичну особу ТОВ "ЛС ПРОПЕРТІ".

      Що відомо про нерухоме майно Новинського в Росії?

      Вадим Новинський станом на 2017 рік став одним із лідерів у категорії володіння закордонною нерухомітю, підрахували журналісти Bihus.info

      нерухомість за кордоном
      Новинський – лідер у володінні закордонною нерухомістю / Bihus.info 2017 рік

      За 2018 рік Новинський задекларував таку нерухомість в Росії:

      ► Квартира в Росії площею 181,4 квадратних метра. Вартість – не вказана. Записана на Вадима Новинського.

      ► Квартира в Росії площею 404,7 квадратних метра у власності Вадима Новинського. Вартість також не вказана.

      ► Гараж в Росії площею 51,2 квадратних метра. Перебуває у спільній власності, частина – у Вадима Новинського.

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      ► Земельна ділянка площею 27 259 квадратних метра в Росії у власності дружини Марії Новинської. Вартість – невідома.

      ► Земельна ділянка площею 14 151 квадтраних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

      ► Земельна ділянка площею 16 469 квадратних метрів в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

      ► Інше нежитлове приміщення площею 452,8 квадратних метра в Росії у власності дружини. Вартість – невідома.

      ► Квартира в Росії площею 55 метрів квадратних у власності дружини. Вартість – невідома.

      ► Квартира в Росії площею 171,2 квадратних метра записана на дочку Вікторію Новинську. Вартість – не вказана.

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      ► Квартира в Росії площею 184 квадратних метрів зареєстрована на дочку Вікторію. Вартість – не вказана.

      ► Земельна ділянка в Росії площею 50 400 квадратних метрів у власності дружини Марії Новинської.

      ► Гараж в Росії площею 27,5 квадратних метра. Перебуває у спільній власності. Один із власників – Вадим Новинський.

      Елітний житловий будинок в Козині

      Маєток, який орендує Новинський в Конча-Заспі (Козин), він викупив у теперішнього голови Волинської облради Ігоря Палиці, пишуть "Наші гроші" в розслідуванні про статки Юлії Тимошенко.

      нерухомість новинського
      Маєток Новинського у Конча-Заспі поряд з будинком Тимошенко / Скріншот

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      Як пише "Народна правда", маєток в декларації Новинського з'явився в 2017 році. Будинок записаний на ТОВ "ЛС Проперті", ця фірма придбала маєток у квітні 2017 року. Раніше ця нерухомість належала Оксані Палиці – дружині Ігоря Палиці.

      У компанії ТОВ "ЛС Проперті" Новинський і орендує цей маєток. Компанія ж була створена за кілька місяців до придбання нерухомості. Засновник компанії – кіпрська фірма "ЛОПЕСТО КОНСАЛТІНГ ЛТД", бенефіціаром якої є киянин Дмитро Єлтишев. У його володінні є кілька компаній, які зареєстровані за однією адресою і мають спільні номери телефонів. Перед однією з компаній Єлтишева – Vemorsita Holdings Ltd Вадим – Новинський задекларував зобов'язання у 11 572 981 євро.

      Єлтишев – керівник фірми ТОВ "ТФФ "САНТИС", власником якої офіційно є Вадим Новинський. Зрештою, Єлтишев з 2010 року працює в ПАТ "Смарт-Холдинг", яке станом на травень 2018 року належало Новинському.

      нерухомість новинського
      Маєток Новинського у Конча-Заспі – на фото з білим дахом / Кадр з відео

      парламентські вибори 2019 21 липня календар дати інфографіка
      Головні дати позачергових парламентських виборів в Україні – інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Гроші Новини України Новини Росії Новини нерухомості України Новини нерухомості Елітна нерухомість Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Опозиційний блок Вадим Новинський
      Джерело: 24 канал
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