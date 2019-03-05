У свіжий рейтинг Forbes потрапили українці
За версією журналу Forbes в оновленому рейтингу найбагатших людей світу потрапили українці. Видання нарахувало в Україні сім доларових мільярдерів.
Найбагатшим із українців є Рінат Ахметов. Він посів 272-е місце, зазначено на сайті видання.
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Рінат Ахметов – власник СКМ, Метінвесту і ДТЕК. Його капітал оцінили у 6 мільярдів доларів.
Наступним багатієм є власник Ferrexpo Костянтин Жеваго. Він розмістився на 1511 місці з капіталом 1,5 мільярдів доларів.
1605 місце зайняв власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк з капіталом 1,4 мільярда доларів. Це ж місце розділив і власник Інтерпайп Віктор Пінчук – його капітал Forbes оцінив також в 1,4 мільярда доларів.
Співвласник групи Приват Геннадій Боголюбов – на 1818 місці з капіталом 1,2 мільярда доларів. Його партнер Ігор Коломойський розмістився на 1941 місці з капіталом 1,1 мільярда доларів.
Власник Смарт-Холдингу Вадим Новинський з 1 мільярдом доларів посів 2057 місце. До слова, він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.
Найбагатші українці за версією журналу Forbes
Другий рік поспіль найбагатшою людиною планети став 55-річний засновник Amazon Джефф Безос. Статки багатія зросли на 19 мільярдів доларів. Тож "резерв" Безоса нині складає 131 мільярд доларів.
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