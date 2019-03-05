В свежий рейтинг Forbes попали украинцы

По версии журнала Forbes в обновленный рейтинг самых богатых людей мира попали украинцы. Издание насчитало в Украине семь долларовых миллиардеров.

Самым богатым из украинцев является Ринат Ахметов. Он занял 272-оеместо, указано на сайте издания.

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Ринат Ахметов – владелец "СКМ", "Метинвест" и "ДТЭК". Его капитал оценили в 6 миллиардов долларов.

Следующим богачом является владелец Ferrexpo Константин Жеваго. Он разместился на 1511 месте с капиталом 1,5 миллиарда долларов.

1605 место занял владелец агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк с капиталом 1,4 миллиарда долларов. Это же место разделил и владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук – его капитал Forbes оценил также в 1,4 миллиарда долларов.

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов – на 1818 месте с капиталом 1,2 миллиарда долларов. Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом 1,1 миллиарда долларов.

Владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский с 1 миллиардом долларов занял 2057 место. К слову, он вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.



Самые богатые украинцы по версии журнала Forbes

Второй год подряд самым богатым человеком планеты стал 55-летний основатель Amazon Джефф Безос. Состояние богача выросло на 19 миллиардов долларов. Поэтому "резерв" Безоса в настоящее время составляет 131 миллиард долларов.