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      Кто стал самым богатым человеком планеты в 2019 году

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      Джефф Безос
      Джефф Безос / Getty Images

      Второй год подряд самым богатым человеком планеты стал 55-летний основатель Amazon Джефф Безос, фамилия которого в последнее время ассоциируется со скандальным разводом.

      Согласно рейтингу Forbes, состояние богача выросло на 19 миллиардов долларов. Поэтому "резерв" Безоса сейчас составляет 131 миллиард долларов.

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      Но в издании ставят под сомнение, удержит ли миллиардер первую строчку после развода со своей женой – писательницей и исполнительным директором компании Bystander Revolution, 48-летней Маккензи Безос. Последняя имеет все шансы получить половину состояния.


      Джефф Безос и его жена Маккензи

      Впервые Безоса признали самым богатым человеком планеты 24 ноября 2017 года. Тогда его состояние составляло 100,3 миллиарда долларов. На 10 января 2018 года его доходы составили 106 миллиардов долларов. В этом рейтинге основателю Amazon удалось обойти Билла Гейтса с состоянием 93,3 миллиарда долларов и Уорена Баффета – 87,3 миллиарда долларов, которые долгие годы занимали первую и вторую строчку соответственно. По версии Forbes, Безос занимал 5 место в рейтинге самых влиятельных людей мира 2018 года.

      Отметим, что Forbes традиционно публикует имя самого богатого человека мира ежегодно в начале марта. Полный рейтинг появляется позже. Так он выглядел в 2018 году.

      Богатейшие люди планеты в 2018 году по версии Forbes

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      Теги: Деньги Статистика Джефф Безос
      Источник: 24 Канал
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