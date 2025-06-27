Журналисты 24 Канала подготовили для вас биографию Безоса, интересные факты из его жизни и секреты успеха миллиардера.

Детство и юность Джеффа Безоса

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Джеффри Престон Безос родился 12 января 1964 года в американском городке Альбукерке в штате Нью-Мексико. Родственники парня по материнской линии были одними из первых поселенцев штата Техас. Когда Джеффу было всего 4 года, когда его мама вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, который усыновил мальчика.

Безос рано проявил интерес к технике. После школы он бродил по дому с отверткой в ​​поисках работы для пытливого ума и ловких рук. В своей комнате он разобрал и собрал все, до чего сумел дотянуться.

Его родители в то время одновременно работали в банке и учились в университете, и они с 5 лет утверждали парню "ты уже большой, ты наша опора, вся надежда на тебя". И Джефф всерьез стал думать о своем будущем. Он запирался в комнате и изобретал различные фантастические штуки: солнечную батарею из фольги и зонтика, дверной звонок из старого будильника и другие мелочи. Позже отец выделил ему для опытов гараж (похоже, все американцы предпочитают изобретать различные устройства в сараях, которые насквозь пропахли бензином и ржавым металлом).



Джефф Безос в детстве и старшем возрасте

Каждое лето Джефф ехал на ранчо и вместе с дедом воплощал в жизнь некоторые из своих выходок. Они усовершенствовали ветряк, миникомбайн, гусеничный трактор.

Через несколько месяцев после завершения обучения в школе Безос без особых хлопот поступил в Принстонский университет, на кафедру электронно-измерительных приборов и информатики физического факультета, который благополучно закончил в 1986 году с "красным" дипломом и знаком отличия от академического общества Phi Beta Kappa.

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Пребывание Джеффа Безоса в университете было омрачено довольно неожиданным открытием, оказалось, что на свете куча парней, которые намного лучше него разбираются в законах физики. Поэтому Джефф решил сосредоточить свое основное внимание на вопросах компьютерной поддержки. В этой области наблюдалась несколько меньше плотность гениев и предполагался повышенный спрос на специалистов приличного уровня.

Карьера и состояние Джеффа Безоса

К началу 1994 года Безос работал по специальности на Уолл-стрит на разных должностях. Он занимался разработкой сети для международной торговли, а позже занял пост вице-президента компании D. E. Shaw & Co, которую покинул летом 1994 года.

В конце 1994 года, во время путешествия через страну из Нью-Йорка в Сиэтл, Безос основывал интернет-магазин Amazon.com, начальные инвестиции в который составили 300 тысяч долларов. Сайт запустили 16 июля 1995 года, хотя на тот момент он не был до конца сделан: например, на сайте можно было заказать отрицательное количество книг, а сам Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов.

Компания начала свое существование как книжный онлайн-магазин и расширилась до продажи большого ассортимента продуктов и сервисов, включая видео и аудио трансляции. На данный момент это крупнейшая в мире компания в сфере интернет-торговли, а также крупнейший в мире поставщик облачных услуг через Amazon Web Services. В 1997 году компания Amazon.com вышла на IPO. А уже в 1999 году американский журнал Time назвал Безоса человеком года.



Джефф Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin

Джефф Безос расширил сферу своих бизнес-интересов в 2000 году, основав аэрокосмическую компанию Blue Origin. Blue Origin начала тестовые полеты в космос в 2015 году и планирует начать коммерческие суборбитальные полеты с людьми в конце 2018 года.

В 2013 году Безос за 250 миллионов долларов купил американский издательский дом The Washington Post. Кроме того, он управляет другими бизнес-инвестициями с помощью своего венчурного фонда Bezos Expeditions.

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24 ноября 2017 года Безос стал самым богатым человеком планеты Земля с состоянием 100,3 миллиардов долларов. На 10 января 2018 года его состояние составляло 106 миллиардов долларов. В этом рейтинге основателю Amazon удалось обойти Билла Гейтса с состоянием 93,3 миллиарда долларов и Уоррена Баффета – 87,3 миллиарда долларов, которые долгие годы занимали первую и вторую строчку соответственно.

Финансовое состояние в 2025 году

По состоянию на июнь 2025 года, по данным Forbes, состояние Безоса оценивается в 234,9 миллиарда долларов, что делает его четвертым самым богатым человеком в мире после Илона Маска (410 миллиардов долларов), Ларри Элисона (256,2 миллиарда долларов) и Марка Цукерберга (252 миллиарда долларов).

В феврале 2025 года Безос владел 1,023 миллиарда акций Amazon, что составляет 9,6% от общего количества акций компании. В мае 2025 года он подал документы в SEC о намерении продать до 25 миллионов акций на сумму 4,8 миллиарда долларов в течение следующего года, после чего у него останется около 885 миллионов акций. В 2024 году он уже продал акции на 13,5 миллиарда долларов, что стало первой продажей с 2021 года.

Личная жизнь, развод и новая свадьба

Безос был женат на Маккензи Скотт с 1993 по 2019 год, с которой имеет четырех детей: трех сыновей и дочь, усыновленную из Китая.



Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Скотт

После развода его доля в Amazon уменьшилась с 16% до 12%, а состояние Маккензи составило более 37 миллиардов долларов.

В 2019 году Безос начал отношения с телеведущей Лорен Санчес, с которой обручился в мае 2023 года. Их свадьба свадьба, состоявшаяся 27 июня 2025 года в Венеции на острове Сан-Джорджо, стала одним из самых обсуждаемых событий.



Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото Getty Images

На церемонию, которая стоила, по оценкам, от 7 до 10 миллионов долларов, прибыло около 200 гостей, среди которых Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян, Том Брейди и Билл Гейтс. Свадьба вызвала протесты в Венеции, где активисты под лозунгом "No Space for Bezos" выражали недовольство растущим неравенством и влиянием массового туризма на город.

Секреты успеха от Джеффа Безоса

1. Тщательно выбирайте мужа или жену

Джефф и Маккензи Безос были женаты 24 года. До встречи с Маккензи Джефф не раз пытался наладить личную жизнь. Даже по рекомендации друзей ходил на свидания вслепую. Однако безуспешно. Лишь позже выяснилось, что он искал в женщинах определенные черты – изобретательность, а также умение вдохновлять.

Мне нужна была женщина, которая смогла бы вытащить меня из разряда второсортных людей, дать мне идею, помочь в ее реализации. С Маккензи мне хватило буквально пары фраз, чтобы понять – она ​​изобретательна, и это именно то, что я искал. Без вариантов.

Напомним, после 25 лет брака Безос решил развестись с женой Маккензи Безос.

2. Откажитесь от многозадачности

"Я стараюсь заниматься делами по очереди. Если обедаю с друзьями или семьей – я обедаю. Если читаю электронную почту – я читаю. И не хочу отвлекаться ни на что другое. Мне нравится максимальная концентрация на том, что я делаю".

3. Отдавайте предпочтение риску и приключениям, а не комфортному бездействию

У каждого из нас есть два сюжета, по которым может развиваться наша жизненная история. Первый – жизнь безопасная и удобная. Второй – рисковнная, полная экспериментов, взлетов и падений. Безос однозначно выбирает второй вариант.

Описывая тот путь, который в результате привел Безоса к созданию Amazon, бизнесмен говорит:

Я знал, что, когда мне стукнет 80, я не пожалею о том, что рискнул. Только увидев, что представляет собой интернет, я понял: это именно то, что может перевернуть мою жизнь. Надо только ввязаться. Даже если бы я потерпел поражение, я презирал бы себя меньше, чем если бы не попробовал. В бизнесе часто задают вопрос: "Почему?" Это хороший вопрос. Но куда ценнее: "Почему нет?"

4. Всегда имейте альтернативные варианты

На вопрос, кем бы он был, если бы затея с Amazon потерпела поражение, Безос выдает сразу два ответа.

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"Скорее всего, я был бы очень счастливым программистом. Мне не привыкать начинать с нуля".

У меня есть фантазия о том, что я мог бы стать барменом. Очень хорошим барменом. Правда, очень медленным. Мне нравится готовить коктейли, я подхожу к этому со всей тщательностью, как к искусству. Я бы сделал из медлительности свою фишку. В моем баре висела бы табличка: "Вы хотите, чтобы это было быстро или чтобы это было хорошо?"

5. Помните: поражения необходимы, чтобы на них учиться

В подходе к воспитанию детей Джефф и его жена используют достаточно спорные, но действенные методы. Так, Безос позволили наследникам пользоваться острыми ножами с 4 лет. Чуть позже дети получили доступ к электроинструментам.

То, от чего у большинства ответственных родителей зашевелились бы волосы на голове, Джефф обосновывает так:

Кто не ошибается и не испытывает горечь и боль от своих ошибок, то теряет возможность учиться. Я предпочел бы быть отцом ребенка с девятью пальцами, чем ребенка, который не имеет возможности познавать реальный мир.

6. Соблюдайте баланс между работой и жизнью

Безос – сторонник концепции work-life balance.



Джефф Безос – самый богатый человек планеты

"В данном контексте мне больше нравится не "баланс", а "гармония". Работа и личная жизнь должны быть независимы и в то же время дополнять друг друга, как инь и ян. Если я счастлив дома, это делает меня лучшим сотрудником, лучшим боссом на работе. Если я продуктивный и востребованный на работе, это делает меня более уравновешенным и положительным мужем и отцом дома".

7. Храните детское любопытство

"Мир настолько сложен, что иногда приходится становиться настоящим экспертом в том или ином деле, чтобы найти решение. К сожалению, как только вы становитесь экспертом, вы рискуете оказаться в ловушке информационных догм. Вы начинаете совершенно точно знать, "как надо", и теряете возможность выяснить, "как можно было бы". Чтобы не попасть на этот глубокий догматический путь, с которого потом очень сложно свернуть, важно сохранять детское любопытство. Снова и снова заставлять себя задавать вопрос: "А можно сделать так? А вот так? А что получится, если".

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Все изобретатели и первооткрыватели мира – это эксперты с мышлением абсолютных новичков. Они не устают удивляться и искать новые пути даже там, где догматики уже проложили автобаны".

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