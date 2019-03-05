09:59
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Хто став найбагатшою людиною планети у 2019 році

      1306 Читать новость на русском
      Джефф Безос
      Джефф Безос / Getty Images

      Другий рік поспіль найбагатшою людиною планети став 55-річний засновник Amazon Джефф Безос, прізвище якого останнім часом асоціюється зі скандальних розлученням.

      Згідно з рейтингом Forbes, статки багатія зросли на 19 мільярдів доларів. Тож "резерв" Безоса нині складає 131 мільярд доларів. 

      Читайте також: Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

      Але у виданні ставлять під сумнів, чи втримає мільярдер першу сходинку після розлучення зі своєю дружиною – письменницею і виконавчою директоркою компанії Bystander Revolution, 48-річною Маккензі Безос. Остання має всі шанси отримати половину статків.


      Джефф Безос та його дружина Маккензі

      Вперше Безоса визнали найбагатшою людиною планети 24 листопада 2017 року. Тоді його статки складали 100,3 мільярда доларів. На 10 січня 2018 року його статки становили 106 мільярдів доларів. У цьому рейтингу засновнику Amazon вдалося обійти Білла Гейтса із статками 93,3 мільярда доларів та Уорена Баффета – 87,3 мільярда доларів, які довгі роки займали першу та другу сходинку відповідно. За версією Forbes, Безос посідав 5 місце у рейтингу найвпливовіших людей світу 2018 року.

      Зазначимо, що Forbes традиційно оприлюднює ім'я найбагатшої людини світу щорічно на початку березня. Повний рейтинг з'являється пізніше. Та він виглядав у 2018 році.


      Найбагатші люди планети у 2018 році за версією Forbes

      blog_ava
      Назвали групу населення, яким корисний алкоголь
      сьогодні
      3281
      Теги: Статистика Гроші Джефф Безос
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 2553
      Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      сьогодні , 08:00 Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      Іван Яковина 804
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1842
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 березня , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 771
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 березня , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1772
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук