Хто став найбагатшою людиною планети у 2019 році

Другий рік поспіль найбагатшою людиною планети став 55-річний засновник Amazon Джефф Безос, прізвище якого останнім часом асоціюється зі скандальних розлученням.

Згідно з рейтингом Forbes, статки багатія зросли на 19 мільярдів доларів. Тож "резерв" Безоса нині складає 131 мільярд доларів.

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Але у виданні ставлять під сумнів, чи втримає мільярдер першу сходинку після розлучення зі своєю дружиною – письменницею і виконавчою директоркою компанії Bystander Revolution, 48-річною Маккензі Безос. Остання має всі шанси отримати половину статків.



Джефф Безос та його дружина Маккензі

Вперше Безоса визнали найбагатшою людиною планети 24 листопада 2017 року. Тоді його статки складали 100,3 мільярда доларів. На 10 січня 2018 року його статки становили 106 мільярдів доларів. У цьому рейтингу засновнику Amazon вдалося обійти Білла Гейтса із статками 93,3 мільярда доларів та Уорена Баффета – 87,3 мільярда доларів, які довгі роки займали першу та другу сходинку відповідно. За версією Forbes, Безос посідав 5 місце у рейтингу найвпливовіших людей світу 2018 року.

Зазначимо, що Forbes традиційно оприлюднює ім'я найбагатшої людини світу щорічно на початку березня. Повний рейтинг з'являється пізніше. Та він виглядав у 2018 році.



Найбагатші люди планети у 2018 році за версією Forbes