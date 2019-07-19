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      Адреса – не дім і не вулиця: де живе очільниця "Партії Шарія" Ольга Бондаренко

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      Ольга Бондаренко – де живе дружина Шарія та очільниця Партії Шарія
      Де живе Шарій і його дружина Ольга Бондаренко / 24 канал

      Політсилу, з якою на дострокові парламентські вибори йде Ольга Бондаренко, зареєстрували 6 червня. Першим її номером вказаний Анатолій Шарій, проте ЦВК не дозволила йому балотуватись. Причина – чоловік вже понад 5 років не проживає в Україні. Бондаренко – другий номер у списку та, за сумісництвом, дружина партійного лідера. Де живе скандальне сімейство – читайте далі.

      Про спільну історію Анатолія та Ольги стає відомо у 2013 році. Український відеоблогер і "журналіст" Шарій вже переховується від українського правосуддя в Євросоюзі, коли починає постити перші фото в соцмережах з ефектною шатенкою. На запитання про те, як познайомились, – віджартовується і розповідає, що в ДТП: "Вона їхала на чужому Ferrari, а я – на BMW, ось і зустрілись на перехресті".

      Перші фото майбутнього подружжя за кордоном / Джерело: соцмережі

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      Насправді всі подробиці свого особистого життя та минулого пара тримає за сімома замками.

      Якщо про минуле Анатолія Шарія в Україні ми ще маємо достатньо фактів, то про Ольгу Бондаренко інформації не надто багато.

      Актуально! Хто такий Шарій і чому його розшукують в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Хто така Ольга Бондаренко: факти

      • Народилася в Києві 25 березня 1989 року.
      • У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "політологія".
      • В тому ж році почала пробувати себе у журналістиці, дописувала у видання Facenews і Gloss.
      • В 2013-2014 роках писала матеріали для таких видань, як From-UA, The Kiev Times і "Корреспондент".
      • У 2018 році відкрила свій канал на Youtube, він зараз налічує понад 300 тисяч підписників.
      • З серпня 2018 року почала періодично з'являтися в ефірах телеканалу NewsOne.

      Політолог за фахом, Бондаренко завжди прагнула досягнути слави у журналістиці. Це підтверджують перші дописи ще юної Ольги в Instagam: на фото вона радіє першому кадру з мікрофоном, тішиться, що її матеріали читає більше людей, аніж авторські колонки Костянтина Стогнія, хвалиться скрінами перших статей.

      Перші кроки Бондаренко в "журналістиці" / Фото з соцмереж

      А ще для Бондаренко "бути журналістом" означає вступити в яку-небудь спілку, аби хоча б хтось визнав її професіоналом. Так, у 2017 році вона подала заявку на вступ до Незалежної медіа-профспілки України, але 5 з 7 членів комісії виступили проти її вступу. Аргумент: публічні заяви Бондаренко не відповідають статуту організації. На цьому Ольга здаватись не збиралась і якимось чином через місяць вступила в Європейський союз журналістів і стала його членкинею.

      Адреса – не дім і не вулиця, адреса – Європейський Союз?

      Так, на фото, починаючи з 2013 року, Бондаренко з'являється в компанії Анатолія Шарія. Найімовірніше, всі знімки зроблені за кордоном.

      Шарій
      Перше спільне фото в Instagram Ольги Бондаренко

      На свіжих кадрах – теж іноземні курорти, європейські містечка і жодної тобі неньки-України. Свої відео для блогу Ольга Бондаренко знімає у тих же апартаментах, де проживає разом із чоловіком. З цього напрошується висновок – в Україні "журналістка", схоже, теж не проживає вже щонайменше 5 років.

      З інтер'єру житла видно, що пара живе разом

      Проте стверджувати цього ми не можемо, оскільки щодо її реєстрації кандидатом у народні депутати у ЦВК запитань не виникало.

      Та й мітинги з прихильниками "Партії Шарія" і червоними кульками в Україні організовують люди на місцях, а не безпосередньо сама Ольга. Її, до речі, на відміну від чоловіка, в Україні ніхто не розшукує.

      Чому у НАЗК немає декларації Ольги Бондаренко? Бо кандидати в депутати мають право не подавати таку інформацію.

      Тим не менше, дані про Бондаренко розміщені в базі "Миротворця". Туди вона потрапила через організовану нею провокацію на пленарному засіданні ОБСЄ зі свободи слова.

      Інформація про Бондаренко на сайті
      Інформація про Ольгу Бондаренко в базі "Миротворець" / Скріншот

      Власне, "Миротворець" вказує місцем проживання Ольги таку адресу – Київ, вулиця Маршала Малиновського 3 А. Ймовірно, Бондаренко мешкала у цій дев’ятиповерхівці до свого переїзду в Європу.

      Бондаренко Шарій
      У цій 9-поверхівці на Оболоні в Києві могла мешкати Ольга Бондаренко / Скріншот з Google maps

      А ось, як про місце проживання Бондаренко пише Вікіпедія.

      Ольга Бондаренко Шарій
      Місце проживання – Євросоюз, пише Вікіпедія / Cкрін

      З офіційного листа СБУ до ЦВК, знаємо, що у 2014 році Анатолій Шарій (ймовірно, з дружиною – авт.) перебував у Гаазі, що в Нідерландах. У 2013 році його в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте в екстрадиції Україні відмовили. Наразі блогер має статус політичного біженця в Литві і посвідку на проживання в Євросоюзі.

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      У базі того ж "Миротворця" вказана литовська адреса Шарія. Щоправда, за нею розміщений готель Vilnius City Apartments. Вартість двомісного номера коливається від 1 373 до 2 746 гривень за ніч.

      Інформація про місце, де міг проживати Шарій / Фото з відкритих джерел

      Проте гарантувати те, що сім’я Шаріїв живе у готельному номері, ми не можемо. Так, на їх фото у соцмережах – схожий, світлий дизайн помешкання, проте стіни, деталі інтер’єру – різняться. 

      Інтер'єр оселі Ольги Бондаренко / Фото з соцмереж

      Не виключено, що скандальний блогер і його дружина якийсь час могли мешкати в готелі в центрі Вільнюса, але більш правдивою видається інша версія.

      Так, у липні ЗМІ оприлюднили докази того, що Шарій зареєстрований у Литві. В оприлюднених документах за 2017 рік вказана адреса реєстрації підприємця Анатолія Шарія: Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.

      документ Шарій реєстрація де живе
      Інформація про реєстрацію підприємця Анатолія Шарія у Вільнюсі, актуальна на 2017 рік / Фото – DW

      За цією адресою розташована висотка з паркомісцями. Ймовірно, саме тут мешкають Анатолій Шарій і Ольга Бондаренко. До історичного центру Вільнюса в районі Старого міста звідти – година дороги на громадському транспорті.

      Вільнюсвисотка
      Вільнюс де живуть Шарії
      Висотка на околицях Вільнюса, ймовірно, тут мешкає подружжя Шаріїв / Скрін з google maps

      До речі, в інтерв’ю проекту The Люди Шарій розповідав, що його місце проживання в Європі активно намагаються розшукати українські спецслужби. Так, він говорив про щонайменше 12 випадків спроб розвідати його перебування. Цим, начебто, займаються українські "фахівці з розшуку глибинної IP-адреси", які мають "спецапаратуру".

      На початку бесіди журналіст запитує у відеоблогера: "Я можу назвати місто, де ми перебуваємо?" Шарій каже: "Ні", а згодом додає: "Це – звичайні заходи безпеки. Я не маю озвучувати своє місце перебування. Ну, шукають мене, але ніхто нічого не зможе зробити зі мною на території ЄС".

      Шарій
      В інтерв'ю Шарій підтвердив, що перебуває на території ЄС / Кадр з відео

      На запитання журналіста, чи справді він міняє місце проживання двічі на тиждень, Шарій відповів: "Можливо. Може, тепер не так часто".

      парламентські вибори 21 липня список партії номери в бюлетені інфографіка
      Порядкові номери політсил на виборах, "Партія Шарія" – під номером 17 / інфографіка 24 каналу

      календар виборів парламент Рада
      Календар виборів до Ради: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Новини нерухомості Новини нерухомості світу Євросоюз Анатолій Шарій
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