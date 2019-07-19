Адреса – не дім і не вулиця: де живе очільниця "Партії Шарія" Ольга Бондаренко

Політсилу, з якою на дострокові парламентські вибори йде Ольга Бондаренко, зареєстрували 6 червня. Першим її номером вказаний Анатолій Шарій, проте ЦВК не дозволила йому балотуватись. Причина – чоловік вже понад 5 років не проживає в Україні. Бондаренко – другий номер у списку та, за сумісництвом, дружина партійного лідера. Де живе скандальне сімейство – читайте далі.

Про спільну історію Анатолія та Ольги стає відомо у 2013 році. Український відеоблогер і "журналіст" Шарій вже переховується від українського правосуддя в Євросоюзі, коли починає постити перші фото в соцмережах з ефектною шатенкою. На запитання про те, як познайомились, – віджартовується і розповідає, що в ДТП: "Вона їхала на чужому Ferrari, а я – на BMW, ось і зустрілись на перехресті".

Перші фото майбутнього подружжя за кордоном / Джерело: соцмережі

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Насправді всі подробиці свого особистого життя та минулого пара тримає за сімома замками.

Якщо про минуле Анатолія Шарія в Україні ми ще маємо достатньо фактів, то про Ольгу Бондаренко інформації не надто багато.

Актуально! Хто такий Шарій і чому його розшукують в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Хто така Ольга Бондаренко: факти

Народилася в Києві 25 березня 1989 року.

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "політологія".

В тому ж році почала пробувати себе у журналістиці, дописувала у видання Facenews і Gloss.

В 2013-2014 роках писала матеріали для таких видань, як From-UA, The Kiev Times і "Корреспондент".

У 2018 році відкрила свій канал на Youtube, він зараз налічує понад 300 тисяч підписників.

З серпня 2018 року почала періодично з'являтися в ефірах телеканалу NewsOne.

Політолог за фахом, Бондаренко завжди прагнула досягнути слави у журналістиці. Це підтверджують перші дописи ще юної Ольги в Instagam: на фото вона радіє першому кадру з мікрофоном, тішиться, що її матеріали читає більше людей, аніж авторські колонки Костянтина Стогнія, хвалиться скрінами перших статей.

Перші кроки Бондаренко в "журналістиці" / Фото з соцмереж

А ще для Бондаренко "бути журналістом" означає вступити в яку-небудь спілку, аби хоча б хтось визнав її професіоналом. Так, у 2017 році вона подала заявку на вступ до Незалежної медіа-профспілки України, але 5 з 7 членів комісії виступили проти її вступу. Аргумент: публічні заяви Бондаренко не відповідають статуту організації. На цьому Ольга здаватись не збиралась і якимось чином через місяць вступила в Європейський союз журналістів і стала його членкинею.

Адреса – не дім і не вулиця, адреса – Європейський Союз?

Так, на фото, починаючи з 2013 року, Бондаренко з'являється в компанії Анатолія Шарія. Найімовірніше, всі знімки зроблені за кордоном.



Перше спільне фото в Instagram Ольги Бондаренко

На свіжих кадрах – теж іноземні курорти, європейські містечка і жодної тобі неньки-України. Свої відео для блогу Ольга Бондаренко знімає у тих же апартаментах, де проживає разом із чоловіком. З цього напрошується висновок – в Україні "журналістка", схоже, теж не проживає вже щонайменше 5 років.

З інтер'єру житла видно, що пара живе разом

Проте стверджувати цього ми не можемо, оскільки щодо її реєстрації кандидатом у народні депутати у ЦВК запитань не виникало.

Та й мітинги з прихильниками "Партії Шарія" і червоними кульками в Україні організовують люди на місцях, а не безпосередньо сама Ольга. Її, до речі, на відміну від чоловіка, в Україні ніхто не розшукує.

Чому у НАЗК немає декларації Ольги Бондаренко? Бо кандидати в депутати мають право не подавати таку інформацію.

Тим не менше, дані про Бондаренко розміщені в базі "Миротворця". Туди вона потрапила через організовану нею провокацію на пленарному засіданні ОБСЄ зі свободи слова.



Інформація про Ольгу Бондаренко в базі "Миротворець" / Скріншот

Власне, "Миротворець" вказує місцем проживання Ольги таку адресу – Київ, вулиця Маршала Малиновського 3 А. Ймовірно, Бондаренко мешкала у цій дев’ятиповерхівці до свого переїзду в Європу.



У цій 9-поверхівці на Оболоні в Києві могла мешкати Ольга Бондаренко / Скріншот з Google maps

А ось, як про місце проживання Бондаренко пише Вікіпедія.



Місце проживання – Євросоюз, пише Вікіпедія / Cкрін

З офіційного листа СБУ до ЦВК, знаємо, що у 2014 році Анатолій Шарій (ймовірно, з дружиною – авт.) перебував у Гаазі, що в Нідерландах. У 2013 році його в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте в екстрадиції Україні відмовили. Наразі блогер має статус політичного біженця в Литві і посвідку на проживання в Євросоюзі.

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У базі того ж "Миротворця" вказана литовська адреса Шарія. Щоправда, за нею розміщений готель Vilnius City Apartments. Вартість двомісного номера коливається від 1 373 до 2 746 гривень за ніч.

Інформація про місце, де міг проживати Шарій / Фото з відкритих джерел

Проте гарантувати те, що сім’я Шаріїв живе у готельному номері, ми не можемо. Так, на їх фото у соцмережах – схожий, світлий дизайн помешкання, проте стіни, деталі інтер’єру – різняться.

Інтер'єр оселі Ольги Бондаренко / Фото з соцмереж

Не виключено, що скандальний блогер і його дружина якийсь час могли мешкати в готелі в центрі Вільнюса, але більш правдивою видається інша версія.

Так, у липні ЗМІ оприлюднили докази того, що Шарій зареєстрований у Литві. В оприлюднених документах за 2017 рік вказана адреса реєстрації підприємця Анатолія Шарія: Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.



Інформація про реєстрацію підприємця Анатолія Шарія у Вільнюсі, актуальна на 2017 рік / Фото – DW

За цією адресою розташована висотка з паркомісцями. Ймовірно, саме тут мешкають Анатолій Шарій і Ольга Бондаренко. До історичного центру Вільнюса в районі Старого міста звідти – година дороги на громадському транспорті.





Висотка на околицях Вільнюса, ймовірно, тут мешкає подружжя Шаріїв / Скрін з google maps

До речі, в інтерв’ю проекту The Люди Шарій розповідав, що його місце проживання в Європі активно намагаються розшукати українські спецслужби. Так, він говорив про щонайменше 12 випадків спроб розвідати його перебування. Цим, начебто, займаються українські "фахівці з розшуку глибинної IP-адреси", які мають "спецапаратуру".

На початку бесіди журналіст запитує у відеоблогера: "Я можу назвати місто, де ми перебуваємо?" Шарій каже: "Ні", а згодом додає: "Це – звичайні заходи безпеки. Я не маю озвучувати своє місце перебування. Ну, шукають мене, але ніхто нічого не зможе зробити зі мною на території ЄС".



В інтерв'ю Шарій підтвердив, що перебуває на території ЄС / Кадр з відео

На запитання журналіста, чи справді він міняє місце проживання двічі на тиждень, Шарій відповів: "Можливо. Може, тепер не так часто".



Порядкові номери політсил на виборах, "Партія Шарія" – під номером 17 / інфографіка 24 каналу



Календар виборів до Ради: інфографіка 24 каналу

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