СБУ підтвердила, що Шарій та Клюєв не перебували в Україні останні 5 років

Служба безпеки після перевірки підтвердила факт того, що екс-глава АП часів Януковича Андрій Клюєв та відеоблогер-українофоб Анатолій Шарій не перебували в Україні протягом останніх 5 років.

Окрім того, СБУ подала офіційні документи з підтвердженням до Центральної виборчої комісії.

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Як йдеться у документах, Анатолій Шарій 24 січня 2012 року виїхав з України через пункт пропуску "Зернове" у Сумах та після того на територію України не в'їжджав.

Окрім того, за даними Інтерполу, у 2014 році він проживав у Нідерландах, а нині, ймовірно, перебуває у Литовській республіці.



Документ щодо місця проживання Анатолія Шарія

Натомість Андрій Клюєв розшукується з 28 лютого 2014 року, тому є підстави вважати, що він саме тоді покинув Україну. Його адвоками вказували місце перебування Клюєва у селі Шульгіно, Московської області, а у 2017 році брав участь у російських телевізійних програмах.

Отже, з 2014 року Андрій Клюєв проживає в Росії і на територію України не в'їжджав.



Документ щодо місця проживання Андрія Клюєва

Зазначимо, що Центральна виборча комісія через рішення Верховного суду 2 липня зареєструватла екс-главу Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати.

Хто такі Андрій Клюєв та Анатолій Шарій?Андрій Клюєв – у минулому депутат ВР від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. Також Клюєва звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року.



Анатолій Шарій – відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, Євромайдан і Збройні сили України. Його відеоролики відверто підігрують російській пропаганді, насичені недостовірною або перекрученою інформацією. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи.

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