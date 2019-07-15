18:56
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Верховний суд визнав законним скасування реєстрації Шарія кандидатом до Ради

      96 Читать новость на русском
      Шарію остаточно заборонили балотуватись у Раду
      Шарію остаточно заборонили балотуватись у Раду / fakty.com.ua

      Верховний Суд України визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати. Причиною такого рішення виборчої комісії послужило те, що блогер протягом останніх 5 років не проживав на території України.

      Рішення було ухвалене після скарги самого Шарія та політичної сили "Партія Шарія" щодо скасування його реєстрації кандидатом у депутати, повідомляє Верховний суд України.

      До слова: Верховний суд скасував повторне жеребкування партій

      Розглядаючи позов суд взяв до уваги лист СБУ, направлений до ЦВК, про останнє місце проживання блогера. У ньому йдеться про те, що 24 січня 2012 року Анатолій Шарій виїхав за межі України і після цього не повертався.

      Крім того, позивачі не надали доказів про те, що Шарій повертався на територію України після грудня 2012 року, ні до Центральної виборчої комісії, ні до суду першої інстанції.

      Що відомо про блогера Анатолія Шарія?Анатолій Шарій – колишній український журналіст, відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Його часто звинувачують в українофобії. У 2012 році Шарія було оголошено у всеукраїнський розшук. Сам блогер заявляв, що режим Януковича переслідує його за розслідування про участь державних установ у наркобізнесі. Того ж року він покинув Україну та попросив притулку у Литві.

      Після Революції Гідності почав позиціонувати себе медіаекспертом та борцем з українською пропагандою. На своєм каналі в YouTubu веде блог, в якому висміює українські владу, мову, гімн, прапор та медіа. Найбільшою популярністю його канал користується серед російської аудиторії.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      8201
      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Шарій Верховний суд України ЦВК СБУ Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 13:02 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      51536
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      сьогодні , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3114
      Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      сьогодні , 17:31 Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош
      Ірина Вихрущ 1954
      Медведчук не зупиниться на досягнутому
      сьогодні , 17:00 Медведчук не зупиниться на досягнутому
      Семен Кабакаєв 957
      Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      сьогодні , 15:03 Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт
      Володимир Патола 295
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук