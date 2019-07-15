Верховний суд визнав законним скасування реєстрації Шарія кандидатом до Ради

Верховний Суд України визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати. Причиною такого рішення виборчої комісії послужило те, що блогер протягом останніх 5 років не проживав на території України.

Рішення було ухвалене після скарги самого Шарія та політичної сили "Партія Шарія" щодо скасування його реєстрації кандидатом у депутати, повідомляє Верховний суд України.

До слова: Верховний суд скасував повторне жеребкування партій

Розглядаючи позов суд взяв до уваги лист СБУ, направлений до ЦВК, про останнє місце проживання блогера. У ньому йдеться про те, що 24 січня 2012 року Анатолій Шарій виїхав за межі України і після цього не повертався.

Крім того, позивачі не надали доказів про те, що Шарій повертався на територію України після грудня 2012 року, ні до Центральної виборчої комісії, ні до суду першої інстанції.

Що відомо про блогера Анатолія Шарія?Анатолій Шарій – колишній український журналіст, відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Його часто звинувачують в українофобії. У 2012 році Шарія було оголошено у всеукраїнський розшук. Сам блогер заявляв, що режим Януковича переслідує його за розслідування про участь державних установ у наркобізнесі. Того ж року він покинув Україну та попросив притулку у Литві.



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