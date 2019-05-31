Дві квартири та Range Rover: Вакарчук розповів про свої статки і бізнес

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук має дві квартири в Києві, позашляховик Range rover і 12 мільйонів гривень на рахунках в банках. Проте, музикант переконує, що не має жодної нерухомості за кордоном.

Вакарчук кожного року заробляє різні суми. Так за останні три роки він отримав 20 мільйонів гривень дивідентів, а в 2018 році - 5 мільйонів гривень. При цьому в інтерв'ю Liga.net він зазначив, що вже вклав у свою новостворену партію "Голос" 2-3 мільйони гривень.

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За словами лідера "Океану Ельзи", він досить скромна людина в побуті.

Я мешкаю у багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував. У мене – одна машина Range rover, їй приблизно п'ять років. Є банківські рахунки – на них близько 12 мільйонів гривень,

– сказав співак.

Лідер "Голосу" додав, що немає жодних офшорних компаній, і ніяк не пов'язаний у бізнесі з олігархами. Окрім того, він не володіє і ніколи не володів нерухомістю за кордоном, зокрема віллами.

Вакарчуку також належить компанія "Суперсиметрія", яка надає послуги бронювання квитків. Проте, він не зміг відповісти, скільки грошей йому компанія, адже "її не можна відділяти концертної діяльності "Океану Ельзи"".

"Вони взаємно доповнюють один одного – цей бізнес допомагає "Океану Ельзи" більш ефективно заробляти гроші, маючи свого концертного оператора. Сервісний бізнес також заробляє на інших заходах, але незначно", – додав Вакарчук.

Звідки бере гроші партія Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Наразі до політичної сили входять лише 8 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".



Політсила не отримує грошей від олігархів. Вакарчук переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу. За підрахунками музиканта, на передвиборчу компанію потрібно приблизно 10-12 мільйонів доларів.