Две квартиры и Range Rover: Вакарчук рассказал о своих доходах и бизнесе

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук владеет двумя квартирами в Киеве, внедорожником Range Rover а так же 12 миллионами гривен на счетах в банках. Однако, музыкант утверждает, что не обладает никакой недвижимостью за рубежом.

Вакарчук ежегодно зарабатывает разные суммы. Так за последние три года он получил 20 миллионов гривен дивидендов, а в 2018 году – 5 миллионов гривен. При этом в интервью Liga.net он отметил, что уже вложил в свою вновь партию "Голос" 2-3 миллиона гривен.

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По словам лидера "Океана Эльзы", он достаточно скромный человек в быту.

Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал. У меня – одна машина Range Rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета – на них около 12 миллионов гривен,

– сказал певец.

Лидер "Голоса" добавил, что не связан с никакими оффшорными компаниями, и никак не связан в бизнесе с олигархами. Кроме того, он не владеет и никогда не владел недвижимостью за рубежом, в частности виллами.

Вакарчук также принадлежит компания "Суперсимметрия", которая предоставляет услуги бронирования билетов. Однако он не смог ответить, сколько денег ему приносит компания, ведь "ее нельзя отделять от концертной деятельности "Океана Эльзы"".

"Они взаимно дополняют друг друга – этот бизнес помогает "Океана Эльзы" более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно", – добавил Вакарчук.

Откуда берет деньги партия Вакарчука?

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".



Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".



Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук утверждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новую политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию требуется примерно 10-12 миллионов долларов.