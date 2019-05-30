Вакарчук рассказал, почему ушел из политики и покинул Раду в 2008 году

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сложил полномочия депутата Верховной Рады в 2008 году из-за того, что не хотел работать по старой политической системе и не видел в этом эффективности.

Вакарчук пошел в большую политику в 2007 году и тогда же стал народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В РАде он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако, уже 11 сентября 2008 года он заявил о сложении полномочий. Тогда Вакарчук стал первым политиком, который отказался от депутатского мандата досрочно.

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Это была старая политика, и я должен был играть по правилам старой политики. Я понял, что не готов играть по этим правилам и поступил так, как поступил бы любой честный человек – я ушел. И был эффективнее вне парламента,

– отметил музыкант в интервью "Лига".

Лидер "Океана Эльзы" также рассказал показательную историю, которая произошла уже после того, как он покинул Раду. После того как Вакарчук сложил депутатский мандат, его карточка продолжала действовать. Тогда часть политиков уговаривала его войти в новую коалицию.

"Когда-нибудь я назову много имен среди известных борцов за демократию, которые говорили мне: "Слава, ты обязательно должен проголосовать". Я им отвечал: "Ребята, я давно покинул парламент". Дело в том, что хоть я и сложил полномочия, но юридически карточка еще существовала. Мне предлагали: "Давай мы ею воспользуемся". Это двойные стандарты. И только когда случился скандал с карточкой, Рада проголосовала за мое исключение", – рассказал он.

Поэтому, Вакарчук подчеркнул, что новосозданная партия "Голос" хочет пройти на досрочных выборах в Верховную Раду и открыть парламент для людей.

"Мы хотим задать новые правила, создавать новую политику", – подытожил музыкант.

Что известно о партии Вакарчука?

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".



Он пояснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих измененях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".



Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук убеждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новосозданную политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию нужно примерно 10-12 миллионов долларов.

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