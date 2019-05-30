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      Вакарчук розповів, чому пішов з політики і покинув Раду у 2008 році

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      Вакарчук пояснив свій відхід з політики 10 років тому
      Вакарчук пояснив свій відхід з політики 10 років тому / Фото 24 каналу

      Музикант та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук склав повноваження депутата Верховної Ради у 2008 році через те, що не хотів працювати за старою політичною системою і не бачив у цьому ефективності.

      Вакарчук пішов у велику політику у 2007 році і тоді ж став народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Раді він був членом комітету з питань свободи слова та інформації. Проте, вже 11 вересня 2008 року він заявив про складення повноважень. Тоді Вакарчук став першим політиком, який відмовився від депутатського мандату достроково.

      Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

      Це була стара політика, і я повинен був грати за правилами старої політики. Я зрозумів, що не готовий грати за цими правилами і вчинив так, як вчинила би будь-яка чесна людина – я пішов. І був ефективніше поза парламентом,
      – наголосив музикант в інтерв'ю "Ліга".

      Лідер "Океану Ельзи" також розповів показову історію, яка сталася вже після того, як він покинув Раду. Після того як Вакарчук склав депутатський мандат, його картка продовжувала діяти. Тоді частина політиків вмовляла його увійти до нової коаліції.

      "Коли-небудь я назву багато імен серед відомих борців за демократію, які говорили мені: "Слава, ти обов'язково повинен проголосувати". Я їм відповідав: "Хлопці, я давно покинув парламент". Справа в тому, що хоч я і склав повноваження, але юридично картка ще існувала. Мені пропонували: "Давай ми нею скористаємося". Це подвійні стандарти. І тільки коли трапився скандал з карткою, Рада проголосувала за моє виключення", – розповів він.

      Тому, Вакарчук наголосив, що новостворена його партія "Голос" хоче пройти на дострокових виборах до Верховної Ради і відкрити парламент для людей.

      "Ми хочемо задати нові правила, створювати нову політику", – підсумував музикант.

       

       

      Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 8 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Політсила не отримує грошей від олігархів. Вакарчук переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу. За підрахунками музиканта, на передвиборчу компанію потрібно приблизно 10-12 мільйонів доларів.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Верховна Рада Партія Голос
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