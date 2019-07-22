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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чим Україні загрожує монобільшість від "Слуги народу"

      2447 Читать новость на русском
      Олексій Шалайський
      Олексій Шалайський / 24 канал

      "Слуга народу" може набрати більшість в новоствореному парламенті, і їм не доведеться об'єднуватися з певною партією в коаліцію.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Олексій Шалайський, головний редактор "Наші гроші".

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      Олексій Шалайський, головний редактор "Наші гроші": Є загрози, і ніхто не очікував, що одна фракція може взяти парламентську більшість. 

      Ілона Довгань, ведуча: Такого ще в історії України не було.

      Олексій Шалайський: В результаті, значить, голову СБУ я, практично, сам призначаю. Генпрокурора як? Ну давайте вас. А чого, ну нормальний хлопець. Не треба вже з парламентом узгоджувати, парламент твій. Ще є ДБР і НАБУ, але вони якісь останнім часом стали такі імпотентні, що не знаю, чи на них зважати увагу. Якось вони дуже почали зважати на владу. Тому не гадаю, що вони будуть перепоною. В результаті, ти маєш і парламент, і Кабмін, і всіх силовиків. 

      Артем Овдієнко, ведучий: І навіть судову гілку маєш, бо вона дуже приглядається до влади. 

      Олексій Шалайський: При чому суддям можна навіть не дзвонити, чесно кажучи. Не треба бути Філатовим. Судді самі розуміють, як треба голосувати, як треба приймати рішення для того, щоб в тебе не виникнуло проблем. І в результаті, це величезна спокуса загнати всіх залізною п'ятою.

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      Ілона Довгань: В країнах для цього є опозиція, яка має стримувати, за цим всім спостерігати.

      Олексій Шалайський: Опозиція, Конституційний Суд. Але Конституційний Суд останнім часом так кілька разів зашкварився, що немає до нього достатньої довіри.

      вибори до вру
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Коаліція
      Джерело: 24 канал
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