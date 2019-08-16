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      Разумков назвав реформи, які хоче реалізувати за час на посаді

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Фото із відкритих джерел

      Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков хотів би бачити за підсумками своєї роботи в парламенті три завершені завдання.

      Це – політична, освітня та медична реформи, зазначив він в інтерв'ю виданню "НВ".

      Зверніть увагу! Яким буде вплив Зеленського на "Слугу народу" в Раді: версія Разумкова

      "Велика політична реформа включає, зокрема, антикорупційну складову. Це й освітня та медична реформи, ходом яких я незадоволений", – наголосив він.

      Що відомо про Разумкова?Лідер партії "Слуга народу". Найімовірніше, що саме він стане спікером Верховної Ради. 

      35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

      Разумков публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". 

      Новообраний нардеп також додав, що в багатьох питаннях не підтримує виконуючу обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун. Проте бачить позитив у процедурі закупівлі медпрепаратів.

      "А в усьому іншому... Я був в лікарнях в Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи", – відповів політик.

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      Скільки місць отримають партії у парламенті / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України
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