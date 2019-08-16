Разумков: Я сформував матеріальну подушку завдяки бізнесу і переписав на дружину

Голова "Слуги народу" і найімовірніший майбутній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив своє ставлення до розміру зарплати народного депутата. А також повідомив, чому не цікавився зарплатою спікера.

Про зарплату депутата

Депутат Ради нового скликання матиме зарплату у 36-37 тисяч гривень, а з доплатами – до 50 тисяч. Дмитро Разумков вважає, що "вона (зарплата – 24 канал) могла б бути більшою", пише "Новое время".

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"Це хороша зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів – гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", – пояснив лідер "Слуги народу".

За 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі – питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер – тебе і мільйонні заробітки не зупинять,

– наголосив Разумков.

І додав, що депутати від СН усвідомлюють невідворотність та миттєвість настання кримінального покарання за корупційні дії.

Про зарплату спікера

На запитання щодо розміру заробітної плати спікера Ради Разумков відповів: "Приблизно 50 тисяч гривень".

Мені досить. Я сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу. Переписав на дружину. Але можу говорити про це спокійно, бо вона була одним із партнерів у нашому консалтинговому бізнесі. Сенсацій тут не буде,

– зазначив Дмитро Разумков.

Журналісти НВ зауважили, що Разумков під час інтерв'ю у ресторані замовив філе дорадо зі спаржею за 385 гривень і грейпфрутовий лимонад за 89 гривень.

Хто такий Дмитро Разумков? Біографію лідера президентської партії "Слуга народу" читайте у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" матиме більшість депутатів у Раді та змогу самостійно формувати коаліцію та призначати уряд.



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