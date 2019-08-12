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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      ЦИК официально зарегистрировала первых 25 депутатов: список

      92 Читати новину українською
      ЦИК начала официальную регистрацию народных депутатов Украины
      ЦИК начала официальную регистрацию народных депутатов Украины / 8channel.ua

      Центральная избирательная комиссия начала официальную регистрацию кандидатов депутатами Верховной Рады. Так, 12 августа, Комиссия официально зарегистрировала 25 народных депутатов 9 созыва.

      Всего в украинском парламенте 450 мест, однако 26 мандатов остались вакантными – из-за российской оккупации не были избраны 10 депутатов от Автономной Республики Крым, 2 депутатов от Севастополя, 9 депутатов от Донетчины и 5 от Луганщины.

      Важно: Парламентские выборы 2019: кто прошел в Верховную Раду Украины

      Поэтому в Верховной Раде 9 созыва будет лишь 424 депутата из 450, как предусмотрено законом.

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      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 народных депутатов, избранных по спискам партий, и 20 – в мажоритарных округах.

      Зарегистрированные народные депутаты по спискам партий:

      Партия "Слуга народа"

      №86 в списке – Устенко Алексей Олегович;

      "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      №12 в списке – Иоффе Юлий Яковлевич;

      №35 в списке – Кузьмин Ренат Равельевич;

      "Европейская солидарность"

      №21 в списке – Князевич Руслан Петрович;

      №22 в списке – Саврасов Максим Витальевич;

      Это стоит знать: Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа

      Зарегистрированные депутаты по мажоритарке:

      округ №15 – Билозир Лариса Николаевна (самовыдвижение);

      округ №37 – Шпенов Дмитрий Юрьевич (самовыдвижение);

      округ №46 – Христенко Федор Владимирович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

      округ №51 – Ковалев Александр Иванович (самовыдвижение);

      округ №62 – Герасименко Игорь Леонидович ("Слуга народа");

      округ №64 – Арешонков Владимир Юрьевич (самовыдвижение);

      округ №66 – Грищенко Татьяна Владимировна ("Слуга народа");

      округ №71 – Лунченко Валерий Валерьевич (самовыдвижение);

      округ №78 – Пономарев Александр Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

      округ №88 – Иванчук Андрей Владимирович (самовыдвижение);

      округ №102 – Довгый Олесь Станиславович (самовыдвижение);

      округ № 107 – Сухов Александр Сергеевич (самовыдвижение);

      округ №147 – Кулинич Олег Иванович (самовыдвижение);

      округ № 155 – Мялик Виктор Ничипорович (самовыдвижение);

      округ №162 – Задорожный Николай Николаевич ("Слуга народа");

      округ №174 – Фельдман Александр Борисович (самовыдвижение);

      округ №192 – Герега Александр Владимирович (самовыдвижение);

      округ №197 – Скичко Александр Александрович ("Слуга народа");

      округ № 198 – Рудык Сергей Ярославович (самовыдвижение);

      округ №200 – Яценко Антон Владимирович (самовыдвижение);

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Слуга народа ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада ЦИК Партия Голос Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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