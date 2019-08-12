ЦИК официально зарегистрировала первых 25 депутатов: список
Центральная избирательная комиссия начала официальную регистрацию кандидатов депутатами Верховной Рады. Так, 12 августа, Комиссия официально зарегистрировала 25 народных депутатов 9 созыва.
Всего в украинском парламенте 450 мест, однако 26 мандатов остались вакантными – из-за российской оккупации не были избраны 10 депутатов от Автономной Республики Крым, 2 депутатов от Севастополя, 9 депутатов от Донетчины и 5 от Луганщины.
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Поэтому в Верховной Раде 9 созыва будет лишь 424 депутата из 450, как предусмотрено законом.
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 народных депутатов, избранных по спискам партий, и 20 – в мажоритарных округах.
Зарегистрированные народные депутаты по спискам партий:
Партия "Слуга народа"
№86 в списке – Устенко Алексей Олегович;
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
№12 в списке – Иоффе Юлий Яковлевич;
№35 в списке – Кузьмин Ренат Равельевич;
"Европейская солидарность"
№21 в списке – Князевич Руслан Петрович;
№22 в списке – Саврасов Максим Витальевич;
Это стоит знать: Первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа
Зарегистрированные депутаты по мажоритарке:
округ №15 – Билозир Лариса Николаевна (самовыдвижение);
округ №37 – Шпенов Дмитрий Юрьевич (самовыдвижение);
округ №46 – Христенко Федор Владимирович ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
округ №51 – Ковалев Александр Иванович (самовыдвижение);
округ №62 – Герасименко Игорь Леонидович ("Слуга народа");
округ №64 – Арешонков Владимир Юрьевич (самовыдвижение);
округ №66 – Грищенко Татьяна Владимировна ("Слуга народа");
округ №71 – Лунченко Валерий Валерьевич (самовыдвижение);
округ №78 – Пономарев Александр Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
округ №88 – Иванчук Андрей Владимирович (самовыдвижение);
округ №102 – Довгый Олесь Станиславович (самовыдвижение);
округ № 107 – Сухов Александр Сергеевич (самовыдвижение);
округ №147 – Кулинич Олег Иванович (самовыдвижение);
округ № 155 – Мялик Виктор Ничипорович (самовыдвижение);
округ №162 – Задорожный Николай Николаевич ("Слуга народа");
округ №174 – Фельдман Александр Борисович (самовыдвижение);
округ №192 – Герега Александр Владимирович (самовыдвижение);
округ №197 – Скичко Александр Александрович ("Слуга народа");
округ № 198 – Рудык Сергей Ярославович (самовыдвижение);
округ №200 – Яценко Антон Владимирович (самовыдвижение);