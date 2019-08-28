Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент

Граждане Украины избрали новый состав Верховной Рады. В парламент девятого созыва попали 424 кандидата – 225 были избраны по партийным спискам, а еще 199 – в одномандатных округах. 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва.

Всего в украинском парламенте 450 мест, однако 26 мандатов остались вакантными – из-за российской оккупации не были избраны 10 депутатов от Автономной Республики Крым, 2 депутатов от Севастополя, 9 депутатов от Донетчины и 5 от Луганщины.

Актуально: Первый день Рады: что будут рассматривать

В общем в Раде партия "Слуга народа" будет иметь 254 представителей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43, "Батькивщина" – 26, "Европейская солидарность" – 25, "Голос" – 20. "Оппозиционный блок" провел в парламент 6 мажоритарщиков, по одному депутату будет от "Самопомочи", "Единого центра", "Свободы" и партии "Белая Церковь вместе". Еще 46 нардепов – самовыдвиженцы.

Комитеты в Верховной Раде

В комитетах представители "Слуги народа" получили большенство руководящих должностей – около 80 (кроме глав – должности заместителей и секретарей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15 должностей, "Батькивщина" – 14, "Голос" – 13, внефракционные – 10 , "Европейская солидарность" – 4.

Кто будет спикером Верховной Рады?

"Слуга народа" предложила на пост спикера парламента Дмитрия Разумкова, а на пост его первого заместителя – Руслана Стефанчук. В то же время Дмитрий Разумков предложил место вице-спикера оппозиции. В "Европейской солидарности" и "Голосе" отказались, поэтому именно "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет выдвигать одного из своих представителей на должность вице-спикера Верховной Рады.



Как разместят комитеты в Верховной Раде – инфографика 24 канала

Ниже – список всех народных депутатов, избранных в Верховную Раду Украины IX созыва.

Важно: Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами

Верховная Рада 9 созыва: список депутатов

Партия "Слуга народа"

Разумков Дмитрий Александрович Стефанчук Руслан Алексеевич Венедиктова Ирина Валентиновна Арахамия Давид Георгиевич Янченко Галина Игоревна Федоров Михаил Альбертович Корниенко Александр Сергеевич Красносильская Анастасия Олеговна Ткаченко Александр Владиславович Беленюк Жан Венсанович Бабак Сергей Витальевич Криклий Владислав Артурович Шуляк Елена Алексеевна Наталуха Дмитрий Андреевич Ясько Елизавета Алексеевна Оржель Алексей Анатольевич Герус Андрей Михайлович Радуцкий Михаил Борисович Монастырский Денис Анатольевич Гетманцев Даниил Александрович Малюська Денис Леонтьевич Холодов Андрей Иванович Лерос Гео Багратович Кальченко Сергей Витальевич Ткаченко Максим Николаевич Чернев Егор Владимирович Юраш Святослав Андреевич Сушко Павел Николаевич Верещук Ирина Андреевна Кубраков Александр Николаевич Диденко Юлия Александровна Соломчук Дмитрий Викторович Ананченко Михаил Олегович Коваленко Анна Николаевна Неклюдов Владлен Михайлович Кривошеев Игорь Сергеевич Ионушас Сергей Константинович Завитневич Александр Михайлович Струневич Вадим Олегович Воронов Владимир Анатольевич Аристов Юрий Юрьевич Кисель Юрий Григорьевич Галайчук Вадим Сергеевич Ковалев Артем Владимирович Стернийчук Валерий Александрович Михайлюк Галина Олеговна Бабий Роман Вячеславович Качура Александр Анатольевич Новосад Анна Игоревна Культенко Артем Валерьевич Марусяк Олег Романович Кириченко Николай Александрович Третьякова Галина Николаевна Халимон Павел Витальевич Мошенець Олена Володимирівна Саладуха Ольга Валереевна Коваль Ольга Владимировна Загоруйко Алина Леонидовна Бондаренко Олег Владимирович Крячко Михаил Валерьевич Бардина Марина Олеговна Марченко Людмила Ивановна Юнаков Иван Сергеевич Володина Дарья Артемовна Савченко Ольга Станиславовна Гринчук Оксана Анатольевна Козак Владимир Васильевич Лысюк Андрей Александрович – отказался, его заменила Хоменко Елена Викторовна Сова Александр Георгиевич Ватрас Владимир Антонович Мулик Роман Миронович Тарасов Олег Сергеевич Костюх Анатолий Вячеславович Брагар Евгений Вадимович Безгин Виталий Юрьевич Салийчук Александр Вячеславович Репина Элла Анатольевна Пушкаренко Арсений Михайлович Заблоцкий Марьян Богданович Клочко Андрей Андреевич Овчинникова Юлия Юрьевна Мережко Александр Александрович Устенко Алексей Олегович Кабанов Александр Евгеньевич Вениславский Федор Владимирович Булах Лада Валентиновна Петруняк Евгений Васильевич Мариковский Александр Валерьевич Федиенко Александр Павлович Мотовиловец Андрей Викторович Колисник Анна Сергеевна Богуцкая Елизавета Петровна Нагаевский Артем Сергеевич Потураев Никита Русланович Якименко Павел Витальевич Кунаев Артем Юрьевич Припутень Дмитрий Сергеевич Павлюк Максим Васильевич Мокан Василий Иванович Пидласа Роксолана Андреевна Торохтий Богдан Григорьевич Дмитриева Оксана Александровна Шол Маргарита Витальевна Костин Андрей Евгеньевич Горбенко Руслан Александрович Жупанин Андрей Викторович Тистык Ростислав Ярославович Кравчук Евгения Михайловна Яковлева Нелли Ильинична Гривко Сергей Дмитриевич Павловский Петр Иванович Аллахвердиева Ирина Валерьевна Винтоняк Елена Васильевна Заславский Юрий Иванович Задорожный Андрей Викторович Шипайло Остап Игоревич Шинкаренко Иван Анатольевич Совгиря Ольга Владимировна Крейденко Владимир Викторович Тарасенко Тарас Петрович Сольский Николай Тарасович Фролов Павел Валерьевич Новиков Михаил Николаевич Подгорная Виктория Валентиновна

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Бойко Юрий Анатольевич Рабинович Вадим Зиновьевич Медведчук Виктор Владимирович Королевская Наталья Юрьевна Левочкин Сергей Владимирович Нимченко Василий Иванович Шуфрич Нестор Иванович Ларин Сергей Николаевич Дунаев Сергей Владимирович Козак Тарас Романович Столар Вадим Михайлович Иоффе Юлий Якович Папиев Михаил Николаевич Абрамович Игорь Александрович Исаенко Дмитрий Валерьевич Скорик Николай Леонидович Суркис Григорий Михайлович Кисилев Игорь Петрович Загородний Юрий Иванович Бурмич Анатолий Петрович Левочкина Юлия Владимировна Колтунович Александр Сергеевич Мамка Григорий Николаевич Кальцев Владимир Федорович Павленко Юрий Алексеевич Приходько Наталья Игоревна Чорный Виктор Иванович Борт Виталий Петрович Макаренко Михаил Васильевич Волошин Олег Анатольевич Плачкова Татьяна Михайловна Пузанов Александр Геннадьевич Мамоян Суто Чолоевич Кива Илья Владимирович Кузьмин Ренат Равельевич Качный Александр Сталиноленович Славицкая Антонина Керимовна

Партия Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Тимошенко Юлия Владимировна Тарута Сергей Алексеевич Наливайченко Валентин Александрович Соболев Сергей Владиславович Кондратюк Елена Константиновна Кириленко Иван Григорьевич Кожемякин Андрей Анатольевич Немыря Григорий Михайлович Власенко Сергей Владимирович Дубиль Валерий Александрович Абдуллин Александр Рафкатович Крулько Иван Иванович Лабунская Анжелика Викторовна Бондарев Костянтин Анатолійович Цимбалюк Михаил Михайлович Данилов Виталий Богданович Белькова Ольга Валентиновна Кучеренко Алексей Юрьевич Николаенко Андрей Иванович Волынец Михаил Якович Пузийчук Андрей Викторович Шкрум Алена Ивановна Кабаченко Владимир Викторович Ивченко Вадим Евгеньевич

Партия "Европейская Солидарность"

Порошенко Петр Алексеевич Парубий Андрей Владимирович Геращенко Ирина Владимировна Забродский Михаил Витальевич Федина София Романовна Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Вадимовна Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич Синютка Олег Михайлович Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна Герасимов Артур Владимирович Кубив Степан Иванович Фриз Ирина Васильевна Южанина Нина Петровна Луценко Ирина Степановна Сюмар Виктория Петровна Арьев Владимир Игоревич Павленко Ростислав Николаевич Величкович Николай Романович Алексеев Сергей Олегович Князевич Руслан Петрович Саврасов Максим Витальевич Ионова Мария Николаевна

Партия "Голос"

Вакарчук Святослав Иванович Клименко Юлия Леонидовна Рудык Кира Александровна Железняк Ярослав Иванович Устинова Александра Юрьевна Макаров Олег Анатольевич Юрчишин Ярослав Романович Рахманин Сергей Иванович Бобровская Соломия Анатольевна Стефанишина Ольга Анатольевна Цабаль Владимир Владимирович Осадчук Андрей Петрович Костенко Роман Васильевич Лозинский Роман Михайлович Совсун Инна Романовна Василенко Леся Владимировна Умеров Рустем Энверович

Кто прошел в парламент по мажоритарке?

Важно: ЦИК признала избранными в Раду уже 84 депутата: список

Винницкая область

Округ №11 – Пашковский Максим Игоревич ("Слуга народа")

Округ № 12 – Драбовский Анатолий Григорьевич ("Слуга народа")

Округ №13 – Юрчишин Петр Васильевич ("Слуга народа")

Округ №14 – Борзова Ирина Наумовна ("Слуга народа")

Округ №15 – Билозир Лариса Николаевна (самовыдвиженец)

Округ №16 – Вацак Геннадий Анатольевич (самовыдвиженец)

Округ №17 – Кучер Николай Иванович (самовыдвиженец)

Округ № 18 – Мейдич Олег Леонидович ("Батькивщина")

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Волынская область

Округ №19 – Гузь Игорь Владимирович (самовыдвиженец)

Округ №20 – Рублев Вячеслав Владимирович ("Слуга народа")

Округ №21 – Ивахив Степан Петрович (самовыдвиженец)

Округ №22 – Палица Игорь Петрович (самовыдвиженец)

Округ №23 – Констанкевич Ирина Мирославовна (самовыдвиженец)

Днепропетровская область

Округ № 24 – Кисилевский Дмитрий Давыдович ("Слуга народа")

Округ №25 – Бужанский Максим Аркадьевич ("Слуга народа")

Округ №26 – Нестеренко Кирилл Александрович ("Слуга народа")

Округ №27 – Медяник Вячеслав Анатольевич ("Слуга народа")

Округ № 28 – Мысягин Юрий Михайлович ("Слуга народа")

Округ №29 – Демченко Сергей Алексеевич ("Слуга народа")

Округ №30 – Личман Анна Васильевна ("Слуга народа")

Округ №31 – Захарченко Владимир Васильевич ("Слуга народа")

Округ № 32 – Криворучкина Елена Владимировна ("Слуга народа")

Округ №33 – Корявченков Юрий Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №34 – Черный Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №35 – Герман Денис Вадимович ("Слуга народа")

Округ № 36 – Каптелов Роман Владимирович ("Слуга народа")

Округ №37 – Шпенов Дмитрий Юрьевич (самовыдвиженец)

Округ №38 – Бородин Владислав Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №39 – Северын Сергей Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №40 – Трухин Александр Николаевич ("Слуга народа")

Донецкая область

Округ № 45 – Магомедов Муса Сергоевич ("Оппозиционный блок")

Округ №46 – Христенко Федор Владимирович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ № 47 – Солод Юрий Васильевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ №48 – Ефимов Максим Викторович (самовыдвиженец)

Округ №49 – Гнатенко Валерий Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ № 50 – Требушкин Руслан Валерьевич ("Оппозиционный блок")

Округ №51 – Ковалев Александр Иванович (самовыдвиженец)

Округ №52 – Яковенко Евгений Геннадьевич ("Батькивщина")

Округ №57 – Новинский Вадим Владиславович ("Оппозиционный блок")

Округ №58 – Магера Сергей Васильевич ("Оппозиционный блок")

Округ №59 – Мороз Владимир Викторович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ №60 – Лубинец Дмитрий Валерьевич (самовыдвиженец)

Житомирская область

Округ №62 – Герасименко Игорь Леонидович ("Слуга народа")

Округ №63 – Кицак Богдан Викторович ("Слуга народа")

Округ №64 – Арешонков Владимир Юрьевич (самовыдвиженец)

Округ №65 – Костюк Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №66 – Грищенко Татьяна Николаевна ("Слуга народа")

Округ №67 – Кузьминых Сергей Владимирович ("Слуга народа")

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Закарпатская область

Округ №68 – Горват Роберт Иванович (самовыдвиженец)

Округ №69 – Балога Виктор Иванович ("Единый Центр")

Округ №70 – Лаба Михаил Михайлович ("Слуга народа")

Округ №71 – Лунченко Валерий Валерьевич (самовыдвиженец)

Округ №72 – Петьовка Василий Васильевич (самовыдвиженец)

Округ №73 – Поляк Владислав Николаевич (самовыдвиженец)

Запорожская область

Округ №74 – Касай Геннадий Александрович ("Слуга народа")

Округ №75 – Соха Роман Васильевич ("Слуга народа")

Округ №76 – Шевченко Евгений Владимирович ("Слуга народа")

Округ №77 – Штепа Сергей Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №78 – Пономарев Александр Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ №79 – Яцык Юлия Григорьевна ("Слуга народа")

Округ №80 – Минько Сергей Анатольевич (самовыдвиженец)

Округ №81 – Мельник Павел Викторович ("Слуга народа")

Округ №82 – Никитина Марина Викторовна ("Слуга народа")

Ивано-Франковская область

Округ №83 – Савчук Оксана Васильевна (ВО "Свобода")

Округ №84 – Фрис Игорь Павлович ("Слуга народа")

Округ №85 – Прощук Эдуард Петрович ("Слуга народа")

Округ №86 – Матусевич Александр Борисович ("Слуга народа")

Округ №87 – Андрийовыч Зиновий Мирославович ("Слуга народа")

Округ №88 – Иванчук Андрей Владимирович (самовыдвиженец)

Округ №89 – Тимофийчук Владимир Ярославович ("Слуга народа")

Киевская область

Округ №90 – Бабенко Николай Викторович ("Белая Церковь вместе")

Округ №91 – Дунда Олег Андреевич ("Слуга народа")

Округ №92 – Колюх Валерий Викторович ("Слуга народа")

Округ №93 – Скороход Анна Константиновна ("Слуга народа")

Округ №94 – Дубинский Александр Анатольевич ("Слуга народа")

Округ №95 – Горобец Александр Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №96 – Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна ("Слуга народа")

Округ №97 – Галушко Николай Леонидович ("Слуга народа")

Округ №98 – Бунин Сергей Валерьевич ("Слуга народа")

Кировоградская область

Округ №99 – Дануца Александр Анатольевич ("Слуга народа")

Округ №100 – Мурдий Игорь Юрьевич ("Слуга народа")

Округ №101 – Кузбыт Юрий Михайлович ("Слуга народа")

Округ №102 – Довгый Олесь Станиславович (самовыдвиженец)

Округ №103 – Воронько Олег Евгеньевич ("Слуга народа")

Луганская область

Округ №105 – Гриб Виктория Александровна ("Оппозиционный блок")

Округ №106 – Кузнецов Алексей Александрович ("Слуга народа")

Округ №107 – Сухов Александр Сергеевич (самовыдвиженец)

Округ №112 – Вельможный Сергей Анатольевич (самовыдвиженец)

Округ №113 – Лукашев Александр Анатольевич ( "Оппозиционная платформа – За жизнь")

Округ №114 – Шахов Сергей Владимирович (самовыдвиженец)

Львовская область

Округ №115 – Пипа Наталья Романовна ("Голос")

Округ №116 – Княжицкий Николай Леонидович ("Европейская солидарность")

Округ №117 – Рущишин Ярослав Иванович ("Голос")

Округ №118 – Васильченко Галина Ивановна ("Голос")

Округ №119 – Бондарь Михаил Леонтьевич ("Европейская солидарность")

Округ №120 – Дубневич Ярослав Васильевич (самовыдвиженец)

Округ №121 – Саламаха Орест Игоревич ("Слуга народа")

Округ №122 – Бакунец Павел Андреевич ("Самопомич")

Округ №123 – Батенко Тарас Иванович (самовыдвиженец)

Округ №124 – Камельчук Юрий Александрович ("Слуга народа")

Округ №125 – Лопушанский Андрей Ярославович (самовыдвиженец)

Округ №126 – Кот Андрей Богданович (самовыдвиженец)

Николаевская область

Округ №127 – Пасечный Александр Станиславович ("Слуга народа")

Округ №128 – Гайду Александр Васильевич ("Слуга народа")

Округ №129 – Копытин Игорь Владимирович ("Слуга народа")

Округ №130 – Негулевский Игорь Петрович ("Слуга народа")

Округ №131 – Черноморов Артем Олегович ("Слуга народа")

Округ №132 – Дырдин Максим Евгеньевич ("Слуга народа")

Одесская область

Округ №133 – Дмитрук Артем Геннадьевич ("Слуга народа")

Округ №134 – Колев Олег Викторович ("Слуга народа")

Округ №135 – Леонов Алексей Александрович ("Слуга народа")

Округ №136 – Горенюк Александр Александрович ("Слуга народа")

Округ №137 – Гончаренко Алексей Алексеевич (самовыдвиженец)

Округ №138 – Чернявский Степан Николаевич ("Слуга народа")

Округ №139 – Васильковский Игорь Игоревич ("Слуга народа")

Округ №140 – Колебошин Сергей Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №141 – Ткаченко Александр Михайлович ("Слуга народа")

Округ №142 – Киссе Антон Иванович (самовыдвиженец)

Округ №143 – Урбанский Анатолий Игоревич (самовыдвиженец)

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Полтавская область

Округ №144 – Налетов Дмитрий Александрович ("Слуга народа")

Округ №145 – Боблях Андрей Ростиславович ("Слуга народа")

Округ №146 – Шаповалов Юрий Анатольевич (самовыдвиженец)

Округ №147 – Кулинич Олег Иванович (самовыдвиженец)

Округ №148 – Ляшенко Анастасия Алексеевна ("Слуга народа")

Округ №149 – Касай Константин Иванович ("Слуга народа")

Округ №150 – Мовчан Алексей Васильевич ("Слуга народа")

Округ №151 – Березин Максим Юрьевич ("Слуга народа")

Ровненская область

Округ №152 – Ковальчук Александр Владимирович ("Слуга народа")

Округ №153 – Иванисов Роман Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №154 – Аликсийчук Александр Васильевич ("Слуга народа")

Округ №155 – Мялик Виктор Ничипорович (самовыдвиженец)

Округ №156 – Литвиненко Сергей Анатольевич ("Слуга народа")

Сумская область

Округ №157 – Рябуха Татьяна Васильевна ("Слуга народа")

Округ №158 – Васильев Игорь Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №159 – Деркач Андрей Леонидович (самовыдвиженец)

Округ №160 – Молоток Игорь Федорович (самовыдвиженец)

Округ №161 – Гузенко Максим Васильевич ("Слуга народа")

Округ №162 – Задорожный Николай Николаевич ("Слуга народа")

Тернопольская область

Округ №163 – Богданец Андрей Владимирович ("Слуга народа")

Округ №164 – Васильев Игорь Владимирович ("Слуга народа")

Округ №165 – Чайкивский Иван Адамович (самовыдвиженец)

Округ №166 – Люшняк Николай Владимирович (самовыдвиженец)

Округ №167 – Гевко Владимир Леонидович ("Слуга народа")

Харьковская область

Округ №168 – Мезенцева Мария Сергеевна ("Слуга народа")

Округ №169 – Куницкий Александр Олегович ("Слуга народа")

Округ №170 – Одарченко Андрей Николаевич ("Слуга народа")

Округ №171 – Кинзбурская Виктория Александровна ("Слуга народа")

Округ №172 – Здебский Юрий Викторович ("Слуга народа")

Округ №173 – Бакумов Александр Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №174 – Фельдман Александр Борисович (самовыдвиженец)

Округ №175 – Пивоваров Евгений Павлович ("Слуга народа")

Округ №176 – Шенцев Дмитрий Алексеевич (самовыдвиженец)

Округ №177 – Любота Дмитрий Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №178 – Литвинов Александр Николаевич ("Слуга народа")

Округ №179 – Кучер Алексей Владимирович ("Слуга народа")

Округ №180 – Красов Алексей Игоревич ("Слуга народа")

Округ №181 – Микиша Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")

Херсонская область

Округ №182 – Павлиш Павел Васильевич ("Слуга народа")

Округ №183 – Вагнер Виктория Александровна ("Слуга народа")

Округ №184 – Колыхаев Игорь Викторович ("Слуга народа")

Округ №185 – Иванов Владимир Ильич ("Слуга народа")

Округ №186 – Ковалев Алексей Иванович ("Слуга народа")

Хмельницкая область

Округ №187 – Стефанчук Николай Алексеевич ("Слуга народа")

Округ №188 – Лабазюк Сергей Петрович (самовыдвиженец)

Округ №189 – Копанчук Елена Евгеньевна ("Слуга народа")

Округ №190 – Жмеренецкий Алексей Васильевич ("Слуга народа")

Округ №191 – Бондарь Виктор Васильевич (самовыдвиженец)

Округ №192 – Герега Александр Владимирович (самовыдвиженец)

Округ №193 – Марчук Игорь Петрович ("Слуга народа")

Черкасская область

Округ №194 – Шпак Любовь Александровна ("Слуга народа")

Округ №195 – Арсенюк Олег Алексеевич ("Слуга народа")

Округ №196 – Стрихарский Андрей Петрович ("Слуга народа")

Округ №197 – Скичко Александр Александрович ("Слуга народа")

Округ №198 – Рудык Сергей Ярославович (самовыдвиженец)

Округ №199 – Нагорняк Сергей Владимирович ("Слуга народа")

Округ №200 – Яценко Антон Владимирович (самовыдвиженец)

Черновицкая область

Округ №201 – Лыс Елена Георгиевна ("Слуга народа")

Округ №202 – Заремский Максим Валентинович ("Слуга народа")

Округ №203 – Мазурашу Георгий Георгиевич ("Слуга народа")

Округ №204 – Божик Валерий Иванович ("Слуга народа")

Черниговская область

Округ №205 – Семинский Олег Валерьевич ("Слуга народа")

Округ №206 – Поляков Антон Эдуардович ("Слуга народа")

Округ №207 – Зуев Максим Сергеевич ("Слуга народа")

Округ №208 – Давыденко Валерий Николаевич (самовыдвиженец)

Округ №209 – Зуб Валерий Алексеевич ("Слуга народа")

Округ №210 – Коровченко Сергей Владимирович (самовыдвиженец)

Город Киев

Округ №211 – Юрченко Александр Николаевич ("Слуга народа")

Округ №212 – Перебыйнис Максим Викторович ("Слуга народа")

Округ №213 – Дубнов Артем Васильевич ("Слуга народа")

Округ №214 – Швец Сергей Федорович ("Слуга народа")

Округ №215 – Яременко Богдан Васильевич ("Слуга народа")

Округ №216 – Забуранна Леся Валентиновна ("Слуга народа")

Округ №217 – Безуглая Марьяна Владимировна ("Слуга народа")

Округ №218 – Гурин Дмитрий Александрович ("Слуга народа")

Округ №219 – Тищенко Николай Николаевич ("Слуга народа")

Округ №220 – Бондарь Анна Вячеславовна ("Слуга народа")

Округ №221 – Пуртова Анна Анатольевна ("Слуга народа")

Округ №222 – Грищук Роман Павлович ("Слуга народа")

Округ №223 – Буймистер Людмила Анатольевна ("Слуга народа")