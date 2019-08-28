Новая Верховная Рада: кто прошел в парламент
Граждане Украины избрали новый состав Верховной Рады. В парламент девятого созыва попали 424 кандидата – 225 были избраны по партийным спискам, а еще 199 – в одномандатных округах. 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва.
Всего в украинском парламенте 450 мест, однако 26 мандатов остались вакантными – из-за российской оккупации не были избраны 10 депутатов от Автономной Республики Крым, 2 депутатов от Севастополя, 9 депутатов от Донетчины и 5 от Луганщины.
Актуально: Первый день Рады: что будут рассматривать
В общем в Раде партия "Слуга народа" будет иметь 254 представителей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43, "Батькивщина" – 26, "Европейская солидарность" – 25, "Голос" – 20. "Оппозиционный блок" провел в парламент 6 мажоритарщиков, по одному депутату будет от "Самопомочи", "Единого центра", "Свободы" и партии "Белая Церковь вместе". Еще 46 нардепов – самовыдвиженцы.
Комитеты в Верховной Раде
В комитетах представители "Слуги народа" получили большенство руководящих должностей – около 80 (кроме глав – должности заместителей и секретарей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15 должностей, "Батькивщина" – 14, "Голос" – 13, внефракционные – 10 , "Европейская солидарность" – 4.
Кто будет спикером Верховной Рады?
"Слуга народа" предложила на пост спикера парламента Дмитрия Разумкова, а на пост его первого заместителя – Руслана Стефанчук. В то же время Дмитрий Разумков предложил место вице-спикера оппозиции. В "Европейской солидарности" и "Голосе" отказались, поэтому именно "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет выдвигать одного из своих представителей на должность вице-спикера Верховной Рады.
Как разместят комитеты в Верховной Раде – инфографика 24 канала
Ниже – список всех народных депутатов, избранных в Верховную Раду Украины IX созыва.
Важно: Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
Верховная Рада 9 созыва: список депутатов
Партия "Слуга народа"
- Разумков Дмитрий Александрович
- Стефанчук Руслан Алексеевич
- Венедиктова Ирина Валентиновна
- Арахамия Давид Георгиевич
- Янченко Галина Игоревна
- Федоров Михаил Альбертович
- Корниенко Александр Сергеевич
- Красносильская Анастасия Олеговна
- Ткаченко Александр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергей Витальевич
- Криклий Владислав Артурович
- Шуляк Елена Алексеевна
- Наталуха Дмитрий Андреевич
- Ясько Елизавета Алексеевна
- Оржель Алексей Анатольевич
- Герус Андрей Михайлович
- Радуцкий Михаил Борисович
- Монастырский Денис Анатольевич
- Гетманцев Даниил Александрович
- Малюська Денис Леонтьевич
- Холодов Андрей Иванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергей Витальевич
- Ткаченко Максим Николаевич
- Чернев Егор Владимирович
- Юраш Святослав Андреевич
- Сушко Павел Николаевич
- Верещук Ирина Андреевна
- Кубраков Александр Николаевич
- Диденко Юлия Александровна
- Соломчук Дмитрий Викторович
- Ананченко Михаил Олегович
- Коваленко Анна Николаевна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеев Игорь Сергеевич
- Ионушас Сергей Константинович
- Завитневич Александр Михайлович
- Струневич Вадим Олегович
- Воронов Владимир Анатольевич
- Аристов Юрий Юрьевич
- Кисель Юрий Григорьевич
- Галайчук Вадим Сергеевич
- Ковалев Артем Владимирович
- Стернийчук Валерий Александрович
- Михайлюк Галина Олеговна
- Бабий Роман Вячеславович
- Качура Александр Анатольевич
- Новосад Анна Игоревна
- Культенко Артем Валерьевич
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Николай Александрович
- Третьякова Галина Николаевна
- Халимон Павел Витальевич
- Мошенець Олена Володимирівна
- Саладуха Ольга Валереевна
- Коваль Ольга Владимировна
- Загоруйко Алина Леонидовна
- Бондаренко Олег Владимирович
- Крячко Михаил Валерьевич
- Бардина Марина Олеговна
- Марченко Людмила Ивановна
- Юнаков Иван Сергеевич
- Володина Дарья Артемовна
- Савченко Ольга Станиславовна
- Гринчук Оксана Анатольевна
- Козак Владимир Васильевич
- Лысюк Андрей Александрович – отказался, его заменила Хоменко Елена Викторовна
- Сова Александр Георгиевич
- Ватрас Владимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергеевич
- Костюх Анатолий Вячеславович
- Брагар Евгений Вадимович
- Безгин Виталий Юрьевич
- Салийчук Александр Вячеславович
- Репина Элла Анатольевна
- Пушкаренко Арсений Михайлович
- Заблоцкий Марьян Богданович
- Клочко Андрей Андреевич
- Овчинникова Юлия Юрьевна
- Мережко Александр Александрович
- Устенко Алексей Олегович
- Кабанов Александр Евгеньевич
- Вениславский Федор Владимирович
- Булах Лада Валентиновна
- Петруняк Евгений Васильевич
- Мариковский Александр Валерьевич
- Федиенко Александр Павлович
- Мотовиловец Андрей Викторович
- Колисник Анна Сергеевна
- Богуцкая Елизавета Петровна
- Нагаевский Артем Сергеевич
- Потураев Никита Русланович
- Якименко Павел Витальевич
- Кунаев Артем Юрьевич
- Припутень Дмитрий Сергеевич
- Павлюк Максим Васильевич
- Мокан Василий Иванович
- Пидласа Роксолана Андреевна
- Торохтий Богдан Григорьевич
- Дмитриева Оксана Александровна
- Шол Маргарита Витальевна
- Костин Андрей Евгеньевич
- Горбенко Руслан Александрович
- Жупанин Андрей Викторович
- Тистык Ростислав Ярославович
- Кравчук Евгения Михайловна
- Яковлева Нелли Ильинична
- Гривко Сергей Дмитриевич
- Павловский Петр Иванович
- Аллахвердиева Ирина Валерьевна
- Винтоняк Елена Васильевна
- Заславский Юрий Иванович
- Задорожный Андрей Викторович
- Шипайло Остап Игоревич
- Шинкаренко Иван Анатольевич
- Совгиря Ольга Владимировна
- Крейденко Владимир Викторович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Сольский Николай Тарасович
- Фролов Павел Валерьевич
- Новиков Михаил Николаевич
- Подгорная Виктория Валентиновна
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Бойко Юрий Анатольевич
- Рабинович Вадим Зиновьевич
- Медведчук Виктор Владимирович
- Королевская Наталья Юрьевна
- Левочкин Сергей Владимирович
- Нимченко Василий Иванович
- Шуфрич Нестор Иванович
- Ларин Сергей Николаевич
- Дунаев Сергей Владимирович
- Козак Тарас Романович
- Столар Вадим Михайлович
- Иоффе Юлий Якович
- Папиев Михаил Николаевич
- Абрамович Игорь Александрович
- Исаенко Дмитрий Валерьевич
- Скорик Николай Леонидович
- Суркис Григорий Михайлович
- Кисилев Игорь Петрович
- Загородний Юрий Иванович
- Бурмич Анатолий Петрович
- Левочкина Юлия Владимировна
- Колтунович Александр Сергеевич
- Мамка Григорий Николаевич
- Кальцев Владимир Федорович
- Павленко Юрий Алексеевич
- Приходько Наталья Игоревна
- Чорный Виктор Иванович
- Борт Виталий Петрович
- Макаренко Михаил Васильевич
- Волошин Олег Анатольевич
- Плачкова Татьяна Михайловна
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Мамоян Суто Чолоевич
- Кива Илья Владимирович
- Кузьмин Ренат Равельевич
- Качный Александр Сталиноленович
- Славицкая Антонина Керимовна
Партия Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- Тимошенко Юлия Владимировна
- Тарута Сергей Алексеевич
- Наливайченко Валентин Александрович
- Соболев Сергей Владиславович
- Кондратюк Елена Константиновна
- Кириленко Иван Григорьевич
- Кожемякин Андрей Анатольевич
- Немыря Григорий Михайлович
- Власенко Сергей Владимирович
- Дубиль Валерий Александрович
- Абдуллин Александр Рафкатович
- Крулько Иван Иванович
- Лабунская Анжелика Викторовна
- Бондарев Костянтин Анатолійович
- Цимбалюк Михаил Михайлович
- Данилов Виталий Богданович
- Белькова Ольга Валентиновна
- Кучеренко Алексей Юрьевич
- Николаенко Андрей Иванович
- Волынец Михаил Якович
- Пузийчук Андрей Викторович
- Шкрум Алена Ивановна
- Кабаченко Владимир Викторович
- Ивченко Вадим Евгеньевич
Партия "Европейская Солидарность"
- Порошенко Петр Алексеевич
- Парубий Андрей Владимирович
- Геращенко Ирина Владимировна
- Забродский Михаил Витальевич
- Федина София Романовна
- Джемилев Мустафа
- Зинкевич Яна Вадимовна
- Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич
- Синютка Олег Михайлович
- Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна
- Герасимов Артур Владимирович
- Кубив Степан Иванович
- Фриз Ирина Васильевна
- Южанина Нина Петровна
- Луценко Ирина Степановна
- Сюмар Виктория Петровна
- Арьев Владимир Игоревич
- Павленко Ростислав Николаевич
- Величкович Николай Романович
- Алексеев Сергей Олегович
- Князевич Руслан Петрович
- Саврасов Максим Витальевич
- Ионова Мария Николаевна
Партия "Голос"
- Вакарчук Святослав Иванович
- Клименко Юлия Леонидовна
- Рудык Кира Александровна
- Железняк Ярослав Иванович
- Устинова Александра Юрьевна
- Макаров Олег Анатольевич
- Юрчишин Ярослав Романович
- Рахманин Сергей Иванович
- Бобровская Соломия Анатольевна
- Стефанишина Ольга Анатольевна
- Цабаль Владимир Владимирович
- Осадчук Андрей Петрович
- Костенко Роман Васильевич
- Лозинский Роман Михайлович
- Совсун Инна Романовна
- Василенко Леся Владимировна
- Умеров Рустем Энверович
Кто прошел в парламент по мажоритарке?
Важно: ЦИК признала избранными в Раду уже 84 депутата: список
Винницкая область
Округ №11 – Пашковский Максим Игоревич ("Слуга народа")
Округ № 12 – Драбовский Анатолий Григорьевич ("Слуга народа")
Округ №13 – Юрчишин Петр Васильевич ("Слуга народа")
Округ №14 – Борзова Ирина Наумовна ("Слуга народа")
Округ №15 – Билозир Лариса Николаевна (самовыдвиженец)
Округ №16 – Вацак Геннадий Анатольевич (самовыдвиженец)
Округ №17 – Кучер Николай Иванович (самовыдвиженец)
Округ № 18 – Мейдич Олег Леонидович ("Батькивщина")
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Волынская область
Округ №19 – Гузь Игорь Владимирович (самовыдвиженец)
Округ №20 – Рублев Вячеслав Владимирович ("Слуга народа")
Округ №21 – Ивахив Степан Петрович (самовыдвиженец)
Округ №22 – Палица Игорь Петрович (самовыдвиженец)
Округ №23 – Констанкевич Ирина Мирославовна (самовыдвиженец)
Днепропетровская область
Округ № 24 – Кисилевский Дмитрий Давыдович ("Слуга народа")
Округ №25 – Бужанский Максим Аркадьевич ("Слуга народа")
Округ №26 – Нестеренко Кирилл Александрович ("Слуга народа")
Округ №27 – Медяник Вячеслав Анатольевич ("Слуга народа")
Округ № 28 – Мысягин Юрий Михайлович ("Слуга народа")
Округ №29 – Демченко Сергей Алексеевич ("Слуга народа")
Округ №30 – Личман Анна Васильевна ("Слуга народа")
Округ №31 – Захарченко Владимир Васильевич ("Слуга народа")
Округ № 32 – Криворучкина Елена Владимировна ("Слуга народа")
Округ №33 – Корявченков Юрий Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №34 – Черный Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №35 – Герман Денис Вадимович ("Слуга народа")
Округ № 36 – Каптелов Роман Владимирович ("Слуга народа")
Округ №37 – Шпенов Дмитрий Юрьевич (самовыдвиженец)
Округ №38 – Бородин Владислав Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №39 – Северын Сергей Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №40 – Трухин Александр Николаевич ("Слуга народа")
Донецкая область
Округ № 45 – Магомедов Муса Сергоевич ("Оппозиционный блок")
Округ №46 – Христенко Федор Владимирович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ № 47 – Солод Юрий Васильевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ №48 – Ефимов Максим Викторович (самовыдвиженец)
Округ №49 – Гнатенко Валерий Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ № 50 – Требушкин Руслан Валерьевич ("Оппозиционный блок")
Округ №51 – Ковалев Александр Иванович (самовыдвиженец)
Округ №52 – Яковенко Евгений Геннадьевич ("Батькивщина")
Округ №57 – Новинский Вадим Владиславович ("Оппозиционный блок")
Округ №58 – Магера Сергей Васильевич ("Оппозиционный блок")
Округ №59 – Мороз Владимир Викторович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ №60 – Лубинец Дмитрий Валерьевич (самовыдвиженец)
Житомирская область
Округ №62 – Герасименко Игорь Леонидович ("Слуга народа")
Округ №63 – Кицак Богдан Викторович ("Слуга народа")
Округ №64 – Арешонков Владимир Юрьевич (самовыдвиженец)
Округ №65 – Костюк Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №66 – Грищенко Татьяна Николаевна ("Слуга народа")
Округ №67 – Кузьминых Сергей Владимирович ("Слуга народа")
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Закарпатская область
Округ №68 – Горват Роберт Иванович (самовыдвиженец)
Округ №69 – Балога Виктор Иванович ("Единый Центр")
Округ №70 – Лаба Михаил Михайлович ("Слуга народа")
Округ №71 – Лунченко Валерий Валерьевич (самовыдвиженец)
Округ №72 – Петьовка Василий Васильевич (самовыдвиженец)
Округ №73 – Поляк Владислав Николаевич (самовыдвиженец)
Запорожская область
Округ №74 – Касай Геннадий Александрович ("Слуга народа")
Округ №75 – Соха Роман Васильевич ("Слуга народа")
Округ №76 – Шевченко Евгений Владимирович ("Слуга народа")
Округ №77 – Штепа Сергей Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №78 – Пономарев Александр Сергеевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ №79 – Яцык Юлия Григорьевна ("Слуга народа")
Округ №80 – Минько Сергей Анатольевич (самовыдвиженец)
Округ №81 – Мельник Павел Викторович ("Слуга народа")
Округ №82 – Никитина Марина Викторовна ("Слуга народа")
Ивано-Франковская область
Округ №83 – Савчук Оксана Васильевна (ВО "Свобода")
Округ №84 – Фрис Игорь Павлович ("Слуга народа")
Округ №85 – Прощук Эдуард Петрович ("Слуга народа")
Округ №86 – Матусевич Александр Борисович ("Слуга народа")
Округ №87 – Андрийовыч Зиновий Мирославович ("Слуга народа")
Округ №88 – Иванчук Андрей Владимирович (самовыдвиженец)
Округ №89 – Тимофийчук Владимир Ярославович ("Слуга народа")
Киевская область
Округ №90 – Бабенко Николай Викторович ("Белая Церковь вместе")
Округ №91 – Дунда Олег Андреевич ("Слуга народа")
Округ №92 – Колюх Валерий Викторович ("Слуга народа")
Округ №93 – Скороход Анна Константиновна ("Слуга народа")
Округ №94 – Дубинский Александр Анатольевич ("Слуга народа")
Округ №95 – Горобец Александр Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №96 – Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна ("Слуга народа")
Округ №97 – Галушко Николай Леонидович ("Слуга народа")
Округ №98 – Бунин Сергей Валерьевич ("Слуга народа")
Кировоградская область
Округ №99 – Дануца Александр Анатольевич ("Слуга народа")
Округ №100 – Мурдий Игорь Юрьевич ("Слуга народа")
Округ №101 – Кузбыт Юрий Михайлович ("Слуга народа")
Округ №102 – Довгый Олесь Станиславович (самовыдвиженец)
Округ №103 – Воронько Олег Евгеньевич ("Слуга народа")
Луганская область
Округ №105 – Гриб Виктория Александровна ("Оппозиционный блок")
Округ №106 – Кузнецов Алексей Александрович ("Слуга народа")
Округ №107 – Сухов Александр Сергеевич (самовыдвиженец)
Округ №112 – Вельможный Сергей Анатольевич (самовыдвиженец)
Округ №113 – Лукашев Александр Анатольевич ( "Оппозиционная платформа – За жизнь")
Округ №114 – Шахов Сергей Владимирович (самовыдвиженец)
Львовская область
Округ №115 – Пипа Наталья Романовна ("Голос")
Округ №116 – Княжицкий Николай Леонидович ("Европейская солидарность")
Округ №117 – Рущишин Ярослав Иванович ("Голос")
Округ №118 – Васильченко Галина Ивановна ("Голос")
Округ №119 – Бондарь Михаил Леонтьевич ("Европейская солидарность")
Округ №120 – Дубневич Ярослав Васильевич (самовыдвиженец)
Округ №121 – Саламаха Орест Игоревич ("Слуга народа")
Округ №122 – Бакунец Павел Андреевич ("Самопомич")
Округ №123 – Батенко Тарас Иванович (самовыдвиженец)
Округ №124 – Камельчук Юрий Александрович ("Слуга народа")
Округ №125 – Лопушанский Андрей Ярославович (самовыдвиженец)
Округ №126 – Кот Андрей Богданович (самовыдвиженец)
Николаевская область
Округ №127 – Пасечный Александр Станиславович ("Слуга народа")
Округ №128 – Гайду Александр Васильевич ("Слуга народа")
Округ №129 – Копытин Игорь Владимирович ("Слуга народа")
Округ №130 – Негулевский Игорь Петрович ("Слуга народа")
Округ №131 – Черноморов Артем Олегович ("Слуга народа")
Округ №132 – Дырдин Максим Евгеньевич ("Слуга народа")
Одесская область
Округ №133 – Дмитрук Артем Геннадьевич ("Слуга народа")
Округ №134 – Колев Олег Викторович ("Слуга народа")
Округ №135 – Леонов Алексей Александрович ("Слуга народа")
Округ №136 – Горенюк Александр Александрович ("Слуга народа")
Округ №137 – Гончаренко Алексей Алексеевич (самовыдвиженец)
Округ №138 – Чернявский Степан Николаевич ("Слуга народа")
Округ №139 – Васильковский Игорь Игоревич ("Слуга народа")
Округ №140 – Колебошин Сергей Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №141 – Ткаченко Александр Михайлович ("Слуга народа")
Округ №142 – Киссе Антон Иванович (самовыдвиженец)
Округ №143 – Урбанский Анатолий Игоревич (самовыдвиженец)
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Полтавская область
Округ №144 – Налетов Дмитрий Александрович ("Слуга народа")
Округ №145 – Боблях Андрей Ростиславович ("Слуга народа")
Округ №146 – Шаповалов Юрий Анатольевич (самовыдвиженец)
Округ №147 – Кулинич Олег Иванович (самовыдвиженец)
Округ №148 – Ляшенко Анастасия Алексеевна ("Слуга народа")
Округ №149 – Касай Константин Иванович ("Слуга народа")
Округ №150 – Мовчан Алексей Васильевич ("Слуга народа")
Округ №151 – Березин Максим Юрьевич ("Слуга народа")
Ровненская область
Округ №152 – Ковальчук Александр Владимирович ("Слуга народа")
Округ №153 – Иванисов Роман Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №154 – Аликсийчук Александр Васильевич ("Слуга народа")
Округ №155 – Мялик Виктор Ничипорович (самовыдвиженец)
Округ №156 – Литвиненко Сергей Анатольевич ("Слуга народа")
Сумская область
Округ №157 – Рябуха Татьяна Васильевна ("Слуга народа")
Округ №158 – Васильев Игорь Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №159 – Деркач Андрей Леонидович (самовыдвиженец)
Округ №160 – Молоток Игорь Федорович (самовыдвиженец)
Округ №161 – Гузенко Максим Васильевич ("Слуга народа")
Округ №162 – Задорожный Николай Николаевич ("Слуга народа")
Тернопольская область
Округ №163 – Богданец Андрей Владимирович ("Слуга народа")
Округ №164 – Васильев Игорь Владимирович ("Слуга народа")
Округ №165 – Чайкивский Иван Адамович (самовыдвиженец)
Округ №166 – Люшняк Николай Владимирович (самовыдвиженец)
Округ №167 – Гевко Владимир Леонидович ("Слуга народа")
Харьковская область
Округ №168 – Мезенцева Мария Сергеевна ("Слуга народа")
Округ №169 – Куницкий Александр Олегович ("Слуга народа")
Округ №170 – Одарченко Андрей Николаевич ("Слуга народа")
Округ №171 – Кинзбурская Виктория Александровна ("Слуга народа")
Округ №172 – Здебский Юрий Викторович ("Слуга народа")
Округ №173 – Бакумов Александр Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №174 – Фельдман Александр Борисович (самовыдвиженец)
Округ №175 – Пивоваров Евгений Павлович ("Слуга народа")
Округ №176 – Шенцев Дмитрий Алексеевич (самовыдвиженец)
Округ №177 – Любота Дмитрий Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №178 – Литвинов Александр Николаевич ("Слуга народа")
Округ №179 – Кучер Алексей Владимирович ("Слуга народа")
Округ №180 – Красов Алексей Игоревич ("Слуга народа")
Округ №181 – Микиша Дмитрий Сергеевич ("Слуга народа")
Херсонская область
Округ №182 – Павлиш Павел Васильевич ("Слуга народа")
Округ №183 – Вагнер Виктория Александровна ("Слуга народа")
Округ №184 – Колыхаев Игорь Викторович ("Слуга народа")
Округ №185 – Иванов Владимир Ильич ("Слуга народа")
Округ №186 – Ковалев Алексей Иванович ("Слуга народа")
Хмельницкая область
Округ №187 – Стефанчук Николай Алексеевич ("Слуга народа")
Округ №188 – Лабазюк Сергей Петрович (самовыдвиженец)
Округ №189 – Копанчук Елена Евгеньевна ("Слуга народа")
Округ №190 – Жмеренецкий Алексей Васильевич ("Слуга народа")
Округ №191 – Бондарь Виктор Васильевич (самовыдвиженец)
Округ №192 – Герега Александр Владимирович (самовыдвиженец)
Округ №193 – Марчук Игорь Петрович ("Слуга народа")
Черкасская область
Округ №194 – Шпак Любовь Александровна ("Слуга народа")
Округ №195 – Арсенюк Олег Алексеевич ("Слуга народа")
Округ №196 – Стрихарский Андрей Петрович ("Слуга народа")
Округ №197 – Скичко Александр Александрович ("Слуга народа")
Округ №198 – Рудык Сергей Ярославович (самовыдвиженец)
Округ №199 – Нагорняк Сергей Владимирович ("Слуга народа")
Округ №200 – Яценко Антон Владимирович (самовыдвиженец)
Черновицкая область
Округ №201 – Лыс Елена Георгиевна ("Слуга народа")
Округ №202 – Заремский Максим Валентинович ("Слуга народа")
Округ №203 – Мазурашу Георгий Георгиевич ("Слуга народа")
Округ №204 – Божик Валерий Иванович ("Слуга народа")
Черниговская область
Округ №205 – Семинский Олег Валерьевич ("Слуга народа")
Округ №206 – Поляков Антон Эдуардович ("Слуга народа")
Округ №207 – Зуев Максим Сергеевич ("Слуга народа")
Округ №208 – Давыденко Валерий Николаевич (самовыдвиженец)
Округ №209 – Зуб Валерий Алексеевич ("Слуга народа")
Округ №210 – Коровченко Сергей Владимирович (самовыдвиженец)
Город Киев
Округ №211 – Юрченко Александр Николаевич ("Слуга народа")
Округ №212 – Перебыйнис Максим Викторович ("Слуга народа")
Округ №213 – Дубнов Артем Васильевич ("Слуга народа")
Округ №214 – Швец Сергей Федорович ("Слуга народа")
Округ №215 – Яременко Богдан Васильевич ("Слуга народа")
Округ №216 – Забуранна Леся Валентиновна ("Слуга народа")
Округ №217 – Безуглая Марьяна Владимировна ("Слуга народа")
Округ №218 – Гурин Дмитрий Александрович ("Слуга народа")
Округ №219 – Тищенко Николай Николаевич ("Слуга народа")
Округ №220 – Бондарь Анна Вячеславовна ("Слуга народа")
Округ №221 – Пуртова Анна Анатольевна ("Слуга народа")
Округ №222 – Грищук Роман Павлович ("Слуга народа")
Округ №223 – Буймистер Людмила Анатольевна ("Слуга народа")