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      Известны руководители всех комитетов в Раде: список

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      Известны имена всех руководителей комитетов в Раде
      Известны имена всех руководителей комитетов в Раде / shutterstock.com

      В Верховной раде Украины нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Большинство руководящих постов получили депутаты партии "Слуга народа".

      Руководящий состав комитетов Верховной Рады утвердили на заседании подготовительной группы.

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      В целом представители "Слуги народа" получили около 80 руководящих должностей (кроме главы – должности заместителей и секретарей) в комитетах, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15 постов, "Батькивщина" – 14, "Голос" – 13, внефракционные – 10, "Европейская солидарность" – 4.

      Кто возглавит парламентские комитеты:

      • Комитет по вопросам аграрной и земельной политики – Николай Сольский ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносельская ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ – Андрей Герус ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа")
      • Комитет по вопроса внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС – Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
      • Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
      • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный)
      • Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский ("Слуга народа")
        Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
      • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Данил Гетманцев ("Слуга народа")
      • Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа")

      Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины и выполняют контрольные функции.

      Важно! Кто будет спикером новой Рады и что будет с комитетами – читайте здесь.


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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Европейская солидарность Партия Голос ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа
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