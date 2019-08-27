Відомі керівники усіх комітетів у Раді: список

У Верховній Раді України нового скликання визначилися з керівниками парламентських комітетів. Більшість керівних посади отримали депутати партії "Слуга народу".

Керівний склад комітетів Верховної Ради затвердили на засіданні підготовчої групи.

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Загалом представники "Слуги народу" отримали близько 80 керівних посад (крім голови – посади заступників та секретарів) у комітетах, "Опозиційна платформа – за життя" – 15 посад, "Батьківщина" – 14, "Голос" – 13, позафракційні – 10, "Європейська солідарність" – 4.

Хто очолить парламентські комітети:

Комітет з питань аграрної та земельної політики – Микола Сольський ("Слуга народу")

Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська ("Слуга народу")

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов ("Слуга народу")

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко ("Слуга народу")

Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко ("Слуга народу")

Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха ("Слуга народу")

Комітет з питань енергетики та ЖКП – Андрій Герус ("Слуга народу")

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький ("Слуга народу")

Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко ("Слуга народу")

Комітет з питань інтеграції України з ЄС – Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність")

Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич ("Слуга народу")

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко ("Слуга народу")

Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак ("Слуга народу")

Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (позафракційний)

Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова ("Слуга народу")

Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський ("Слуга народу")

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР – Сергій Кальченко ("Слуга народу")

Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова ("Слуга народу")

Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко ("Слуга народу")

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев ("Слуга народу")

Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко ("Слуга народу")

Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який утворюється з-поміж народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, які належать до повноважень Верховної Ради України та виконують контрольні функції.

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