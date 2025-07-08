Где объявлена воздушная тревога и летят российские беспилотники, информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где сейчас сохраняется угроза БпЛА
02:26, 8 июля
г.Николаев – БпЛА в направлении города
02:14, 8 июля
БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс на запад.
02:03, 8 июля
Николаевская область – ракетная опасность!
01:51, 8 июля
г.Сумы – БпЛА в направлении города
01:20, 8 июля
БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
01:07, 8 июля
- БпЛА на севере Сумщины, курс на юг курс на юг
- г.Харьков – БпЛА в направлении города
- БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей.
00:51, 8 июля
Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
00:41, 8 июля
БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
00:33, 8 июля
Сумская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.