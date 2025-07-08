Где объявлена воздушная тревога и летят российские беспилотники, информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас сохраняется угроза БпЛА

02:26, 8 июля

г.Николаев – БпЛА в направлении города

02:14, 8 июля

БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс на запад.

02:03, 8 июля

Николаевская область – ракетная опасность!

01:51, 8 июля

г.Сумы – БпЛА в направлении города

01:20, 8 июля

БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

01:07, 8 июля

  • БпЛА на севере Сумщины, курс на юг курс на юг
  • г.Харьков – БпЛА в направлении города
  • БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей.
00:51, 8 июля

Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

00:41, 8 июля

БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

00:33, 8 июля

Сумская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.