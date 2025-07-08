Де оголошена повітряна тривога і летять російські безпілотники, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз зберігається загроза БпЛА
02:14, 8 липня
БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс на захід.
02:03, 8 липня
Миколаївська область – ракетна небезпека!
01:51, 8 липня
м.Суми – БпЛА в напрямку міста
01:20, 8 липня
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
01:07, 8 липня
- БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь
- м.Харків – БпЛА в напрямку міста
- БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей.
00:51, 8 липня
Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
00:41, 8 липня
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
00:33, 8 липня
Сумська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.