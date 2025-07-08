Де оголошена повітряна тривога і летять російські безпілотники, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз зберігається загроза БпЛА