Де оголошена повітряна тривога і летять російські безпілотники, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз зберігається загроза БпЛА

02:14, 8 липня

БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс на захід.

02:03, 8 липня

Миколаївська область – ракетна небезпека!

01:51, 8 липня

м.Суми – БпЛА в напрямку міста

01:20, 8 липня

БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

01:07, 8 липня

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь
  • м.Харків – БпЛА в напрямку міста
  • БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей.
00:51, 8 липня

Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

00:41, 8 липня

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

00:33, 8 липня

Сумська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.