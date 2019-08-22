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      "Батьківщина" запропонувала кандидата на посаду віце-спікера: деталі

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / nv.ua

      Днями майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради. Натомість лише проросійська "Опозиційна платформа – За життя" заявила про свою готовність запропонувати кандидата на таку важливу посаду. Тепер же ще й політична сила Юлії Тимошенко запропонувала кандидата на посаду віце-спікера.

      Про це повідомив новообраний народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожемякін після підготовчого засідання народних депутатів.

      Читайте також: Порожнє крісло віце-спікера: чому партії відмовляються від керівної посади

      Однак ім'я та прізвище людини, яку висуватимуть на посаду віце-спікера від "Батьківщини" і досі не відомо. 

      Завтра, якщо це буде затверджено, то ми зможемо говорити про це більш конкретно,
      – сказав Кожемякін.

      Раніше представники "Європейської Солідарності" і "Голосу" відмовились від посади віце-спікера. І єдиною партією, представнику якої пророкували це місце, була "Опозиційна платформа – За життя". Ба більше, навіть існувала теорія, згідно з якою "Голос", і "Європейська Солідарність" хочуть сприяти такій ситуації, щоб віце-спікером був представник "ОПЗЖ", можливо, Медведчук.


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      Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником і виконує доручення голови ВР. Він заміняє його, якщо відсутній перший заступник. Крім того, віце-спікер взаємодіє з судами, але це стало формальністю, бо суди після реформи більше не підконтрольні парламенту. Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ВО Батьківщина Європейська солідарність Реформи Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
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