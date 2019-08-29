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      В США впервые прокомментировали новый состав Кабмина

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      Волкер прокомментировал назначение нового правительства Украины
      Волкер прокомментировал назначение нового правительства Украины / 24 канал

      США приветствуют назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука и других членов нового Кабмина. В Вашингтоне подчеркивают – продолжат поддерживать новую украинскую власть.

      Вашингтон заверил новое правительство Украины в своей дальнейшей поддержке, об этом написал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

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      Отметим, за новый состав Кабмина проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

      Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности,
      – говорится в сообщении.

      Кто вошел в новый Кабинет Министров?

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны.
      • Денис Малюська – министр юстиции.


      Какие функции имеет Кабмин / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости США Курт Волкер Кабинет Министров Украины
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