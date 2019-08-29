В США впервые прокомментировали новый состав Кабмина

США приветствуют назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука и других членов нового Кабмина. В Вашингтоне подчеркивают – продолжат поддерживать новую украинскую власть.

Вашингтон заверил новое правительство Украины в своей дальнейшей поддержке, об этом написал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

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Отметим, за новый состав Кабмина проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности,

– говорится в сообщении.

Congratulations to Prime Minister Honcharuk, Foreign Minister Prystayko, and the entire Ukraine Cabinet! The United States stands with you in advancing reforms and seeking peace and the restoration of territorial integrity. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 29 серпня 2019 р.

Кто вошел в новый Кабинет Министров?

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны.

Денис Малюська – министр юстиции.



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