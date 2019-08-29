У США вперше прокоментували новий склад Кабміну
США вітають призначення прем'єр-міністром України Олексія Гончарука та інших членів нового Кабміну. У Вашингтоні наголошують – продовжать підтримувати нову українську владу.
Вашингтон запнив новий уряд України у своїй подальшій підтримці, про це написав спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter.
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Зазначимо, за новий склад Кабміну проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.
Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас в просуванні реформ, прагнення до миру і відновлення територіальної цілісності,
– мовиться у повідомленні.
Хто увійшов до нового Кабінету Міністрів?
- Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони;
- Денис Малюська – міністр юстиції.