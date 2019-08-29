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      У США вперше прокоментували новий склад Кабміну

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      Волкер прокоментував призначення нового уряду України
      Волкер прокоментував призначення нового уряду України / 24 канал

      США вітають призначення прем'єр-міністром України Олексія Гончарука та інших членів нового Кабміну. У Вашингтоні наголошують – продовжать підтримувати нову українську владу.

      Вашингтон запнив новий уряд України у своїй подальшій підтримці, про це написав спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter.

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      Зазначимо, за новий склад Кабміну проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

      Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас в просуванні реформ, прагнення до миру і відновлення територіальної цілісності,
      – мовиться у повідомленні. 

      Хто увійшов до нового Кабінету Міністрів?

      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.


      Які функції має Кабмін/ Інфографіка 24 каналу 

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      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Курт Волкер Новини США Кабінет Міністрів України
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