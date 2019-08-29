У США вперше прокоментували новий склад Кабміну

США вітають призначення прем'єр-міністром України Олексія Гончарука та інших членів нового Кабміну. У Вашингтоні наголошують – продовжать підтримувати нову українську владу.

Вашингтон запнив новий уряд України у своїй подальшій підтримці, про це написав спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter.

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Зазначимо, за новий склад Кабміну проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас в просуванні реформ, прагнення до миру і відновлення територіальної цілісності,

– мовиться у повідомленні.

Congratulations to Prime Minister Honcharuk, Foreign Minister Prystayko, and the entire Ukraine Cabinet! The United States stands with you in advancing reforms and seeking peace and the restoration of territorial integrity. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 29 серпня 2019 р.

Хто увійшов до нового Кабінету Міністрів?

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції.



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