Хто очолив комітети Верховної Ради IX скликання: список

Під час першого засідання нової Верховної Ради 29 серпня депутати затвердили очільників 23 комітетів – відповідно до раніше визначених квот парламентських партій та узгоджених прізвищ.

"Слуга народу" керуватиме в 19 комітетах. "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ очолили по 1 комітету. "Голос" не очолив жодного, натомість в 1 комітеті головуватиме депутат-самовисуванець.

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Усього Верховна Рада України ІХ скликання створила 23 парламентських комітетів, за таку постанову проголосували 318 депутатів.

Комітети Ради ІХ скликання:

► З питань аграрної та земельної політики. Голова – Микола Сольський, "Слуга народу".

► Антикорупційної політики. Голова – Анастасія Красносільська, "Слуга народу".

► Бюджету. Голова – Юрій Арістов, "Слуга народу".

► Гуманітарної та інформаційної політики. Голова – Олександр Ткаченко, "Слуга народу".

► Екологічної політики та природокористування. Голова – Олег Бондаренко, "Слуга народу".

► Економічного розвитку. Голова – Дмитро Наталуха, "Слуга народу".

► Енергетики та житлово-комунальних послуг. Голова – Андрій Герус, "Слуга народу".

► Здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Голова – Михайло Радуцький, "Слуга народу".

► Зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Голова – Богдан Яременко, "Слуга народу".

► Інтеграції України з Європейським Союзом. Голова – Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська Солідарність".

► Молоді і спорту. Голова – Андрій Кожем'якін, ВО "Батьківщина".

► Національної безпеки, оборони та розвідки. Голова – Олександр Завітневич, "Слуга народу".

► Організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова – Андрій Клочко,"Слуга народу".

► Освіти, науки та інновацій. Голова – Сергій Бабак, "Слуга народу".

► З прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин. Голова – Дмитро Лубінець, самовисуванець.

► Правової політики. Голова – Ірина Венедіктова, "Слуга народу".

► Правоохоронної діяльності. Голова – Денис Монастирський, "Слуга народу".

► Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Голова – Сергій Кальченко, "Слуга народу".

► Свободи слова. Голова – Нестор Шуфрич, "Опозиційна платформа – За життя".

► Соціальної політики та захисту прав ветеранів. Голова – Галина Третьякова, "Слуга народу".

► Транспорту та інфраструктури. Голова – Юрій Кисіль, "Слуга народу".

► Фінансів, податкової та митної політики. Голова – Данило Гетманцев, "Слуга народу".

► Цифрової трансформації. Голова – Михайло Крячко, "Слуга народу".

Тож комітетів буде на 4 менше, ніж минулого скликання Ради – 23 замість 27. Їх скоротили шляхом об'єднання деяких комітетів між собою.

Комітети Ради – що це і чим вони займаються?Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який формують із народних депутатів. Комітети перевіряють або готують законопроекти та виконують контрольні функції. Рада кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та функції.



Той чи інший депутат може потрапити в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом Ради. Далі Рада формує склад комітетів. Зауважимо, що кожен нардеп повинен бути членом якогось комітету.

Нагадаємо, як будуть сидіти депутати у сесійній залі (інфографіка 24 каналу):