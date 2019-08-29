22:23
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Хто очолив комітети Верховної Ради IX скликання: список

      278
      Рада визначилася з керівниками комітетів
      Рада визначилася з керівниками комітетів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Під час першого засідання нової Верховної Ради 29 серпня депутати затвердили очільників 23 комітетів – відповідно до раніше визначених квот парламентських партій та узгоджених прізвищ.

      "Слуга народу" керуватиме в 19 комітетах. "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ очолили по 1 комітету. "Голос" не очолив жодного, натомість в 1 комітеті головуватиме депутат-самовисуванець.

      Читайте також: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Усього Верховна Рада України ІХ скликання створила 23 парламентських комітетів, за таку постанову проголосували 318 депутатів.

      Комітети Ради ІХ скликання:

      ► З питань аграрної та земельної політики. Голова – Микола Сольський, "Слуга народу".

      ► Антикорупційної політики.  Голова – Анастасія Красносільська, "Слуга народу".

      ► Бюджету.  Голова – Юрій Арістов, "Слуга народу".

      ► Гуманітарної та інформаційної політики. Голова – Олександр Ткаченко, "Слуга народу".

      ► Екологічної політики та природокористування. Голова – Олег Бондаренко, "Слуга народу".

      ► Економічного розвитку. Голова – Дмитро Наталуха, "Слуга народу".

      ► Енергетики та житлово-комунальних послуг. Голова – Андрій Герус, "Слуга народу".

      ► Здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Голова – Михайло Радуцький, "Слуга народу".

      ► Зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Голова – Богдан Яременко, "Слуга народу".

      ► Інтеграції України з Європейським Союзом. Голова – Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська Солідарність".

      ► Молоді і спорту. Голова – Андрій Кожем'якін, ВО "Батьківщина".

      ► Національної безпеки, оборони та розвідки. Голова – Олександр Завітневич, "Слуга народу".

      ► Організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова –  Андрій Клочко,"Слуга народу".

      ► Освіти, науки та інновацій. Голова – Сергій Бабак, "Слуга народу".

      ► З прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин. Голова – Дмитро Лубінець, самовисуванець.

      ► Правової політики. Голова – Ірина Венедіктова, "Слуга народу".

      ► Правоохоронної діяльності. Голова – Денис Монастирський, "Слуга народу".

      ► Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Голова – Сергій Кальченко, "Слуга народу".

      ► Свободи слова. Голова – Нестор Шуфрич, "Опозиційна платформа – За життя".

      ► Соціальної політики та захисту прав ветеранів. Голова – Галина Третьякова, "Слуга народу".

      ► Транспорту та інфраструктури. Голова – Юрій Кисіль, "Слуга народу".

      ► Фінансів, податкової та митної політики. Голова – Данило Гетманцев, "Слуга народу".

      ► Цифрової трансформації. Голова – Михайло Крячко, "Слуга народу".

      Тож комітетів буде на 4 менше, ніж минулого скликання Ради – 23 замість 27. Їх скоротили шляхом об'єднання деяких комітетів між собою.

      Комітети Ради – що це і чим вони займаються?Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який формують із народних депутатів. Комітети перевіряють або готують законопроекти та виконують контрольні функції. Рада кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та функції.

      Той чи інший депутат може потрапити в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом Ради. Далі Рада формує склад комітетів. Зауважимо, що кожен нардеп повинен бути членом якогось комітету.

      Нагадаємо, як будуть сидіти депутати у сесійній залі (інфографіка 24 каналу):

      Рада

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      36920
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Європейська солідарність ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Партія Голос
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України
      сьогодні , 22:01 Арсен Аваков: що відомо про міністра внутрішніх справ України
      5009
      Сенцова доставили в Москву для обмена, штраф за молебен и "Сирия кормит Крым": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Сенцова доставили в Москву для обмена, штраф за молебен и "Сирия кормит Крым": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 323
      Як вам новий склад Кабінету Міністрів: опитування
      сьогодні , 21:45 Як вам новий склад Кабінету Міністрів: опитування
      1113
      Заступник голови Ради Нацбанку і президент KSE: біографія міністра економіки Тимофія Милованова
      сьогодні , 21:30 Заступник голови Ради Нацбанку і президент KSE: біографія міністра економіки Тимофія Милованова
      2651
      Дмитро Кулеба: багаторічний дипломат, який став віце-прем'єром з євроінтеграції
      сьогодні , 21:03 Дмитро Кулеба: багаторічний дипломат, який став віце-прем'єром з євроінтеграції
      551
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук