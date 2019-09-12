Не прошло и двух недель: НАПК уже внесло предписание новому министру

Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксане Коляде. НАПК обвиняет назначенного министра в нарушении закона об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Во время плановой проверки в МинВОТ Национальное агентство установило, что 5 должностных лиц министерства не подали свои декларации, а еще 4 подали их несвоевременно, сообщает НАПК.

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Кроме того, было установлено нарушение сроков направления запросов в государственные органы. Говорится о проведении специальной проверки в отношении 5 соискателей на должности в Министерстве ветеранов и оккупированных территорий.

Что известно про Оксану Коляду?Новоизбранный министр начала строить свою карьеру в правоохранительных органах с 2003 года. Коляда – полковник запаса и участник боевых действий. Свое звание получила в ВСУ, где несла службу с 2015 по 2017 год. Она возглавляла управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.



29 августа Верховная Рада IX созыва назначила ее на должность министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в правительстве премьера Алексея Гончарука.