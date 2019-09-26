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      НАПК выявило нарушения в декларации Маркаровой: министра вызывают для объяснений

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      НАПК приглашает для дачи объяснений министра Маркарову
      НАПК приглашает для дачи объяснений министра Маркарову

      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки нарушения в декларации министра финансов Оксаны Маркаровой. Ее уже вызвали в НАПК для дачи объяснений.

      Так, в ее электронной декларации есть признаки декларирования заведомо ложных данных, сообщает НАПК.

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      Оксана Маркарова должна явиться для дачи объяснений в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 3 октября 2019 года в период между 10 и 12 часами утра.

      Кроме министра, признаки недостоверного декларирования были выявлены в финансовом отчете экс-народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Юрия Соловья. Бывший парламентарий должен появиться в НАПК 9 октября в период с 10 до 12 часов утра.

      Национальное агентство напоминает, что неявка лица, в декларации которого выявлены признаки нарушений, не препятствует принятию против него соответствующих мер.

      деятельность напк в последнее время:
       
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      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины НАПК Оксана Маркарова Министерство финансов Украины
      Источник: 24 канал
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