В связи с выявленным нарушением в выявили нарушения в декларации бывшего первого заместителя СНБО Олега Гладковского НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

В сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отмечается, что в исправленной декларации 2015 года Гладковський не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго".

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Общая сумма установленных нарушений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 миллиона гривен. Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит его сыну.

В Назка напомнили, что утверждение обоснованного заключения и направлении его в НАБУ не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.