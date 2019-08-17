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      НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен

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      Олег Гладковский
      Олег Гладковский / Фото з відкритих джерел

      В связи с выявленным нарушением в выявили нарушения в декларации бывшего первого заместителя СНБО Олега Гладковского НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

      В сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отмечается, что в исправленной декларации 2015 года Гладковський не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО "Киивбиоенерго".

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      Общая сумма установленных нарушений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 миллиона гривен. Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит его сыну.

      В Назка напомнили, что утверждение обоснованного заключения и направлении его в НАБУ не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

      Коррупционный скандал в "Укроборонпроме"?

      По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      blog_ava
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      16 августа
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      Теги: Деньги НАПК Новости Украины Новости политики НАБУ
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