Дело Грымчака: суд арестовал другого человека

Деснянский райсуд Чернигова постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Однако, защита чиновника утверждает, что в решении указано неправильное его имя.

После оглашения решения адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество Грымчака.

Обратите внимание! Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно

Судья, со своей стороны, подтвердила ошибку и сказала, что будет исправлять. Затем она вышла из зала заседания. По словам прокурора неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором".

Впоследствии Матяш добавила, что неправильное отчество указано также в ходатайстве прокуратуры. Кроме того, адвокат Грымчака сообщила, что судья в решении написала имя ее коллеги, который не присутствовал на заседании.

Интересно! Как Грымчаку выбирали меру пресечения: фото и видео

Юрия Грымчака и так называемого его помощника Игоря Овдиенко сотрудники НАБУ и СБУ задержали вечером 14 августа на взятке в 480 тысяч долларов. Правда, это лишь часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия амовлених решений. Общая же сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов. Подозревают госслужащих в мошенничестве в особо крупных размерах.

Вечером 16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить рисками его бегства, уничтожения доказательств. Правда, перед судебным заседанием ГПУ просила арестовать Грымчака с альтернативой залога в 12 миллионов гривен.

С биографией Юрия Грымчака Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

ДЕЛО ГРЫМЧАКА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ