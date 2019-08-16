Справа Гримчака: суд заарештував іншу людину

Деснянський райсуд Чернігова постановив узяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Однак, захист чиновника переконує, що у рішенні вказано неправильне його ім'я.

Після оголошення рішення адвокатка Гримчака Тетяна Матяш заявила, що у матеріалах справи та рішенні суду вказано неправильне по батькові Гримчака.

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Суддя, зі свого боку, підтвердила помилку та сказала, що буде виправляти. Опісля вона вийшла з зали засідання. За словами прокурора неправильне по батькові було одруком та "людським фактором".

Згодом Матяш додала, що неправильне по батькові вказано також у клопотанні прокуратури. Крім того, адвокатка Гримчака сповістила, що суддя у рішенні написала ім'я її колеги, який не був присутнім на засіданні.

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Юрія Гримчака та так званого його помічника Ігоря Овдієнка співробітники НАБУ та СБУ затримали увечері 14 серпня на хабарі у 480 тисяч доларів. Щоправда, це лише частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення амовлених рішень. Загальна ж сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів. Підозрюють держслужбовців у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Увечері 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо. Щоправда, перед судовим засіданням ГПУ просила арештувати Гримчака з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

З біографією Юрія Гримчака Ви можете ознайомитися за цим посиланням.