Луценко мав дві причини для затримання Гримчака, – експерт

Провадження проти заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не допоможе Юрію Луценку втриматися на посаді генпрокурора. Але затримання високопосадовця на хабарі – лише початок.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Луценко, говорить політолог, показує президенту Зеленському, що може бути корисним. Навіть своїх може посадити. Є ще один нюанс, зазначає експерт – помста. Луценко і Гримчак – разом іще з часів президента Ющенка. Але в Луценка є певна образа на Гримчака. Колись він просив Гримчака на парламентських виборах знятися на користь кандидата, якого підтримував Луценко. Гримчак вів свою політичну гру і відмовився.

Для Луценка затримання Гримчака – шанс помститися і спроба показати Зеленському, що він може бути ефективним. В інших правоохоронних органів політичних мотивів для затримання Гримчака немає. Для них це звичайна справа,

– говорить Микола Давидюк.

Хто такий Юрій Гримчак? Юрій Гримчак – народний депутат України 6-го скликання. Працював помічником нардепа Юрія Луценка в 2002-2005 роках. Від створення Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб був радником, а згодом і заступником міністра з тимчасово окупованих територій.

За словами Миколи Давидюка, провадження проти Гримчака не допоможе Юрію Луценку втриматися на посаді генпрокурора.

В оточенні Зеленського точно не збираються залишати Луценка на посаді генпрокурора. Справою Гримчака Луценко може собі гарантувати, що його не наздоганятимуть правоохоронні органи. Питання: чи піде він тихо і спокійно на пенсію, а через років п’ять спробує повернутися в політику, чи Луценко стане наступним Гримчаком?

– підкреслює Микола Давидюк.

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Політолог додає: насправді, враховуючи корумпованість чиновників, – старих і нових – такі справи щодо хабара в мільйон доларів можуть бути кожен день. І, вочевидь, затримання Гримчака – лише початок.

"Чи є Гримчак найбільшим корупціонером у команді Порошенка? Звичайно, ні. Якщо взяти трьох друзів Порошенка, то Гримчак – бідний родич корупційної системи п’ятого президента", – вважає Давидюк.

У чому підозрюють Юрія Гримчака? Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів. Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав: "Так, це правда. Мого колишнього помічника затримали. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ – закон один для всіх".



Юрію Гримчаку інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Затримання Юрія Гримчака. Відео: