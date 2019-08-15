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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки

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      Затримання Гримчака – за що затримали і які будуть наслідки
      Правоохоронні органи затримали замміністра Юрія Гримчака, близького до Луценка / 24 канал

      Затримання правоохоронцями відомого чиновника і політика Юрія Гримчака при спробі отримання хабара – резонансна подія з кількох причин. За яких обставин піймали Гримчака і якими будуть наслідки, – далі в матеріалі 24 каналу.

      Що сталося?

      Увечері 14 серпня співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і генпрокуратури затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та "помічника" Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

      НАБУ гримчак
      Гримчака затримали при спробі отримати хабар у розмірі півмільйона доларів / Фото НАБУ

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      Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав: "Так, це правда. Мого колишнього помічника (Юрія Гримчака, – "24") затримали. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ – закон один для всіх".

      Затримання Юрія Гримчака. Відео: 

      Що загрожує Юрію Гримчаку?

      Юрію Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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      Водночас, як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, не треба робити передчасних висновків, поки ми не побачимо конкретних фактів. Реальна доказовість і наочні факти можуть і не стати причиною доведення справи до кінця.

      Гримчак
      Юрію Гримчаку загрожує від п'яти до дванадцяти років  / Фото соцмереж

      Юрист-кримінолог Анна Маляр зазначає: "Скільки гучних затримань ми вже з вами передивились, скільки надій і сподівань завершились зневірою та розчаруванням. Трейлер показали цікавий, погоджуюсь. Але чи буде продовження – ось у чому питання".

      Які версії гучного затримання чиновника?

      В соцмережах затримання високопосадовця, близького до Юрія Луценка і Порошенка, викликало резонанс. Частина користувачів не вірить, що Гримчак – корупціонер. Дехто вважає, що чиновника підставили. Хоча є наочні факти. З іншого боку, зауважують, що часто після таких затримань у судах сторона обвинувачення не може надати належних доказів провини.

      Спостерігачі озвучують дві основні версії затримання Юрія Гримчака.

      1. Юрій Луценко хоче будь-що залишитися на посаді генпрокурора

      Юрій Луценко
      Луценко намагається довести Зеленському свою ефективність / Фото Getty 

      Луценко, говорить Микола Давидюк, показує президенту Зеленському, що може бути корисним. Навіть своїх може посадити. Є ще один нюанс, зазначає експерт – помста. Луценко і Гримчак – разом іще з часів президента Ющенка. Але в Луценка є певна образа на Гримчака. Колись він просив Гримчака на парламентських виборах знятися на користь кандидата, якого підтримував Луценко. Гримчак вів свою політичну гру і відмовився.

      Для Луценка затримання Гримчака – шанс помститися і спроба показати Зеленському, що він може бути ефективним. В інших правоохоронних органів політичних мотивів для затримання Гримчака немає. Для них це звичайна справа,
      – говорить Микола Давидюк.

      2 .Боротьба з корумпованими чиновниками Порошенка

      Як відомо, президент Зеленський ще під час інавгурації запропонував Юрію Луценку піти у відставку і вніс відповідну постанову до парламенту. Генпрокурор заявив, що за місце не тримається, але з посади не піде. Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зауважує: випадок із Гримчаком показує, як команда Зеленського позбувається найсильніших і найнебезпечніших представників колишнього режиму особистої влади Порошенка з епіцентру політики і бізнесу.

      Луценко побудував оборону свого становища і посади від Вашингтона до Києва. Був готовий чинити опір, адже, як обіцяє всім тандем Порошенко-Медведчук, треба протриматися всього рік. А Гримчак – давній друг Луценка, яких у генпрокурора мало. Він довіряв Гримчаку і допомагав йому. Гримчак знає багато політичних таємниць Луценка і, напевно, комерційні секрети успішної економічної діяльності сім'ї Луценків,
      – говорить Віктор Небоженко.

      Луценко Порошенко
      Нова влада позбавляється чиновників Порошенка / Фото Getty

      На переконання експерта, виробляється механізм для руйнування потужної піраміди елітної корупції, яку створив п’ятий президент Порошенко за роки свого правління.

      Анна Маляр зауважує: "Прикметною у цій історії з затриманням пана Гримчака є поведінка генерального прокурора. Ось це, справді, нетипово. Можливо, в СБУ є певна інформація, здобута шляхом негласний слідчих дій, не лише щодо Гримчака, а щодо значно ширшого кола осіб. Така інформація, скажімо, могла змусити генпрокурора написати : "соромно за нього". Юрист додає: "В керівництві СБУ вже працює представник нової влади, і, можливо (дуже хочу у це вірити) є політична воля зупинити старі всім відомі корупційні схеми".

      Які наслідки будуть у зв’язку із затриманням Гримчака?

      За словами Миколи Давидюка, провадження проти Гримчака не допоможе Юрію Луценку втриматися на посаді генпрокурора.

      В оточенні Зеленського точно не збираються залишати Луценка на посаді генпрокурора. Справою Гримчака Луценко може собі гарантувати, що його не наздоганятимуть правоохоронні органи. Питання: чи піде він тихо і спокійно на пенсію, а через років п’ять спробує повернутися в політику, чи Луценко стане наступним Гримчаком?
      – підкреслює Микола Давидюк.

      Політолог додає: насправді, враховуючи корумпованість чиновників, – старих і нових – такі справи щодо хабара в мільйон доларів можуть бути кожен день. І, вочевидь, затримання Гримчака – лише початок.

      Зеленський
      Затримання Гримчака – початок оновлення влади?  / Фото 24 канал  

      "Чи є Гримчак найбільшим корупціонером у команді Порошенка? Звичайно, ні. Якщо взяти трьох друзів Порошенка, то Гримчак – бідний родич корупційної системи п’ятого президента", – вважає Давидюк.

      Віктор Небоженко підкреслює: слідом за Луценком постане питання про "спокійне майбутнє" інших керівників силової сфери і правоохоронної системи України, на яких так розраховують політики, що програли вибори.

      Важливо, щоб чергове затримання високопосадовця за підозрою в хабарі не завершилося, як і всі попередні. Коли справу або закривали, або вона розвалювалася в суді. Головне для нової влади – не просто боротьба з корупцією, а системне очищення від старих чиновників у владній вертикалі, знищення самого корупційного механізму.

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      Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Затримання Юрія Гримчака Хабар НАБУ Статті Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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