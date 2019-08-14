Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак був затриманий працівниками НАБУ та СБУ на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Разом з ним до рук правоохоронців потрапила і особа, яку правоохоронці називають помічником. Про те, як починав свою кар'єру Гримчак та з якими скандалами він пов'язаний – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Юрія Гримчака

Юрій Гримчак народився 30 жовтня 1965 року у Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний технікум, а потім і Макіївський інженерно-будівельний інститут. Під час навчання паралельно проходив службу в армії, це тривало два роки.

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Трохи згодом закінчив магістратуру в Дніпровському відділенні Академії держуправління при Президентові України. Гримчак здобув освітній рівень магістра державного управління.

Сім'я та особисте життя

Юрій Гримчак одружився з подругою дитинства Юлією, яка молодша за нього на 12 років. Разом вони виховують трьох доньок Аліну, Світлану, Ірину та сина Артура.



Юрій Гримчак з доньками Світланою та Іриною

Кар'єра

На початку своєї діяльності Юрій Гримчак працював директором Центру науково-технічної творчості молоді при Макіївському інституті. Потім очолив ТОВ "Грісо" і ПМП "Гранд". У 1997 році перейшов на держслужбу, ставши секретарем Макіївського міського комітету Соціалістичної партії України. Через рік отримав посаду заступника голови Кіровської райради Макіївки.

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З 2002 по 2005 роки був призначений помічником Юрія Луценка, який на той час був народним депутатом України. Протягом наступного року був заступником голови Донецької ОДА. У 2007 став нардепом від блоку "Наша Україна". У 2012 році знову балотувався до ВР від "Батьківщини", але не пройшов вибори.



Юрій Гримчак був призначений помічником Юрія Луценка

У 2016 році Юрія Гримчак призначають радником міністра з питань тимчасово окупованих територій, а через рік він стає заступником міністра.

Скандали за участю Гримчака

У 2010 році інтернет-газета "Хроніки й коментарі" опублікували інтерв'ю з Юрієм Гримчак, в якому той розповів про своє побиття екс-радником міністра внутрішніх справ Костянтином Стогнієм. Попри заяву політика про те, що на нього напали, а також висновки судмедекспертизи, Стогній на час розслідування так і не був усунений від виконання своїх обов'язків і міг впливати на хід перевірки.

Крім того, Гримчак звинуватив Стогнія в обмані й корупційності, у незаконності займаних посад і отриманих нагород. Так, за законодавством, співробітник міліції не може займатися будь-якою іншою діяльністю, а Костянтин Стогній, бувши радником міністра МВС, спокійно веде українські телепередачі.



Скандали за участю Гримчака

Проти самого ж Гримчак у 2010 році було порушено кримінальну справу. Київська прокуратура підозрювала його і Парубія у тому, що вони незаконно втручалися в діяльність Литвина та інших депутатів, щоб не допустити ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на українській території.

Статки Гримчака

Згідно з електронною декларацією за 2019 рік Юрій Гримчак володіє:

• квартирою у Києві що записана на дружину. Її загальна площа складає 66,6 квадратних метрів;

• годинниками Breguet та Vacheron Constantin, вартість яких не вказується.

За останній рік на посаді він отримав трохи майже 558 тисяч гривень. Крім того, Гримчак має активи у розмірі 45 тисяч доларів. Також у декларації вказано, що у 2018 році він отримав кредит 206 тисяч гривень.