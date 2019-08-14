Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення Мінкульту, – Луценко

НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив цю інформацію.

Затриманий Юрій Гримчак колишній помічник Юрія Луценка.

Важливо: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

Генпрокурор зазначив на Facebook, що "Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень".

Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ – закон один для всіх,

– додав Луценко.

Тим часом у НАБУ зазначили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Працівники міністерства вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 1,1 мільйона доларів.

Хто такий Юрій Гримчак?Юрій Гримчак – народний депутат України 6-го скликання. Від створення Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб був радником, а згодом і заступником міністра з тимчасово окупованих територій.