Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко

НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером в 480 тысяч долларов. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил эту информацию.

Задержанный Юрий Гримчак бывший помощник Юрия Луценко.

Важно: Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

Генпрокурор отметил в Facebook, что "Гримчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ – закон один для всех,

– добавил Луценко.

Тем временем в НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сотрудники министерства требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 1,1 миллиона долларов.

Кто такой Юрий Грымчак?

Юрий Грымчак – народный депутат Украины 6-го созыва. От создания Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц был советником, а впоследствии и заместителем министра по временно оккупированным территориям.