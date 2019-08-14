Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

За інформацією 24 каналу затримання відбулося у Києві на Подолі.

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У НАБУ зазначили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.



Затримання помічника Гримчака на хабарі у Києві/ Фото: 24 канал

Працівники міністерства вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 1,1 мільйона доларів. Правохоронці затримали держслужбовців під час одержання частини коштів.



Правохоронці вилучили 480 тисяч доларів/ Фото: НАБУ



Помічник Юрія Гримчака/ Фото: 24 канал

Як повідомляє журналістка 24 каналу, Юрій Гримчак уже перебуває на допиті в ГПУ. У міністерстві у його кабінеті знайшли всі докази злочину.



Юрій Гримчак на допиті в ГПУ/ Фото: 24 канал

Дружина Гримчака Юлія на Facebook написала, що "зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України".

Хто такий Юрій Гримчак? Юрій Гримчак – народний депутат України 6-го скликання. Від створення Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб був радником, а згодом і заступником міністра з тимчасово окупованих територій.