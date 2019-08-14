23:07
14 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

      5038 Читать новость на русском
      Затримання Юрія Гримчака
      Затримання Юрія Гримчака / 24 канал

      НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

      За інформацією 24 каналу затримання відбулося у Києві на Подолі.

      Читайте також: Пінчука викликають на допит у ГПУ: фото повістки

      У НАБУ зазначили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      гримчак помічник затримання хабар
      Затримання помічника Гримчака на хабарі у Києві/ Фото: 24 канал

      Працівники міністерства вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 1,1 мільйона доларів. Правохоронці затримали держслужбовців під час одержання частини коштів.

      набу гримчак сбу
      Правохоронці вилучили 480 тисяч доларів/ Фото: НАБУ

      помічник гримчака хабар набу сбу затримання
      Помічник Юрія Гримчака/ Фото: 24 канал

      Як повідомляє журналістка 24 каналу, Юрій Гримчак уже перебуває на допиті в ГПУ. У міністерстві у його кабінеті знайшли всі докази злочину.

      гримчак сбу набу гпу хабар злочин
      Юрій Гримчак на допиті в ГПУ/ Фото: 24 канал

      Дружина Гримчака Юлія на Facebook написала, що "зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України".

      Хто такий Юрій Гримчак? Юрій Гримчак – народний депутат України 6-го скликання. Від створення Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб був радником, а згодом і заступником міністра з тимчасово окупованих територій.

      blog_ava
      Ліга Європи: результати усіх матчів
      сьогодні
      6806
      Теги: Затримання Юрія Гримчака Новини політики НАБУ Новини України Розслідування Корупція Юрій Гримчак
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      сьогодні , 22:35 Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      171
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 400
      Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      сьогодні , 20:30 Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      Світлана Попова 1187
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      сьогодні , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 235
      Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт
      сьогодні , 18:02 Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт
      Інна Жолобович 1016
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук