Обшук в квартирі Гримчака завершено – адвокат

Правоохоронці закінчили обшуки у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у шахрайстві разом з його "помічником" Ігорем Овдієнком.

Про це розповів адвокат Фелікс Кашарський, повідомляє "Радіо Свобода".

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Адвокат зазначив, що наразі заступник міністра перебуває "на Борисоглібській" (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

Юрія Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Згодом правоохоронці провели обшуки у його будинку. Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.

Його "помічника" Ігора Овдієнка, у машині якого і знайшли 480 тисяч доларів, затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.

Овдієнку, під час затримання стало погано . Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

Затримання проводили слідчі Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Києві та Київській області спільно із детективами Національного антикорупційного бюро України.

За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.



Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.