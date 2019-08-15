Ігорю Овдієнку, якого називають помічником Гримчака, стало погано під час затримання на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

Як повідомляє журналістка 24 каналу Леся Виговська з місця події, швидка приїхала близько 21:20. Перед тим Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.

Важливо: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

Спочатку Овдієнко сидів у своєму авто, а близько 23 години сам пішов і ліг у "швидку". Наразі його оглядають лікарі.

За словами медиків, у підозрюваного в отримання хабаря різко підскочив тиск – до позначки 230/170.



Поплічнику Гримчака Ігорю Овдієнку стало погано / фото журналістки 24 каналу

Адвокат Овдієнка додав, що у його підзахисного цукровий діабет та ІІ група інвалідності.



Овдієнко у "швидкій" після затримання / фото журналістки 24 каналу

Зауважимо, саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли 480 тисяч доларів.



На місце затримання Овдієнка викликали лікарів / фото журналістки 24 каналу



"Помічнику" Гримчака стало зле під час затримання / фото журналістки 24 каналу

За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.



Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.