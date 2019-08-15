02:09
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, 14 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Помічнику" Гримчака стало зле під час затримання: фото

      283 Читать новость на русском
      "Помічнику" Гримчака Ігорю Овдієнку стало зле під час затримання
      "Помічнику" Гримчака Ігорю Овдієнку стало зле під час затримання / Фото 24 каналу

      Ігорю Овдієнку, якого називають помічником Гримчака, стало погано під час затримання на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

      Як повідомляє журналістка 24 каналу Леся Виговська з місця події, швидка приїхала близько 21:20. Перед тим Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.

      Важливо: Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото

      Спочатку Овдієнко сидів у своєму авто, а близько 23 години сам пішов і ліг у "швидку". Наразі його оглядають лікарі.

      За словами медиків, у підозрюваного в отримання хабаря різко підскочив тиск – до позначки 230/170.


      Поплічнику Гримчака Ігорю Овдієнку стало погано / фото журналістки 24 каналу

      Адвокат Овдієнка додав, що у його підзахисного цукровий діабет та ІІ група інвалідності.


      Овдієнко у "швидкій" після затримання / фото журналістки 24 каналу

      Зауважимо, саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли 480 тисяч доларів.


      На місце затримання Овдієнка викликали лікарів / фото журналістки 24 каналу


      "Помічнику" Гримчака стало зле під час затримання / фото журналістки 24 каналу

      За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

      За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

      Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      blog_ava
      Гримчака та його заступника затримали на хабарі розміром у півмільйона доларів: фото
      14 серпня
      8026
      Теги: Затримання Юрія Гримчака Хабар Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      14 серпня , 23:57 Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія
      Альона Захарова 785
      Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      14 серпня , 22:35 Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди
      925
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      14 серпня , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 691
      Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      14 серпня , 20:30 Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      Світлана Попова 1400
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      14 серпня , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 265
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук