"Помощнику" Грымчака стало плохо во время задержания: фото

Игорю Овдиенко, которого называют помощником Грымчака, стало плохо при задержании на взятке размером в 480 тысяч долларов. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.

Новость дополняется... Приспешнику Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо / Фото журналистки 24 канала