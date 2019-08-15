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      "Помощнику" Грымчака стало плохо во время задержания: фото

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      "Помощнику" Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо во время задержания
      "Помощнику" Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо во время задержания / Фото 24 канала

      Игорю Овдиенко, которого называют помощником Грымчака, стало плохо при задержании на взятке размером в 480 тысяч долларов. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.

      Новость дополняется...

      Приспешнику Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо / Фото журналистки 24 канала

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      Теги: Взятка Задержание Юрия Грымчака Новости Украины Новости политики
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