"Помощнику" Грымчака стало плохо во время задержания: фото 01:12, сегодня 16 Читати новину українською "Помощнику" Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо во время задержания / Фото 24 канала Игорю Овдиенко, которого называют помощником Грымчака, стало плохо при задержании на взятке размером в 480 тысяч долларов. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление. Новость дополняется... Приспешнику Грымчака Игорю Овдиенко стало плохо / Фото журналистки 24 канала Киевстар снижает стоимость услуг и улучшает условия для абонентов ряда контрактных тарифов 14 августа 573 Теги: Взятка Задержание Юрия Грымчака Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Задержание Грымчака и его "помощника" на взятке в полмиллиона долларов: фоторепортаж сегодня , 01:06 Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко 14 августа , 23:24 Google выпустила новый шрифт: изображение 14 августа , 22:03 Комментарии Публикации сегодня , 00:15 Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография Альона Захарова 154 14 августа , 22:05 Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды 91 14 августа , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша КРЫМский бандеровец 661 14 августа , 20:30 Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против Світлана Попова 456 14 августа , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів Віталій Дейнега 72