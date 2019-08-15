Правоохранители закончили обыски в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве вместе с его "помощником" Игорь Овдиенко.

Об этом рассказал адвокат Феликс Кашарский, сообщает "Радио Свобода".

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Адвокат отметил, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве).

Юрия Грымчака задержали в Киеве на Подоле у одного из супермаркетов. Впоследствии правоохранители провели обыски в его доме. Грымчака допросили в ГПУ, а в его кабинете в министерстве нашли очередные доказательства преступления.

Его "помощника" Игоря Овдиенко, в машине которого и нашли 480 тысяч долларов, задержали на проспекте Победы, возле метро Нивки.

Овдиенко, при задержании стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.

Задержание проводили следователи Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

За что задержали Грымчака?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов. В кабинете Грымчака в министерстве нашли все доказательства преступления.



По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали средств а за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.



Поэтому, правоохранители подозревают их в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.